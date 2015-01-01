Главные мужские комплексы по знаку зодиака

RyanMcGuire/ PixabayОвенМужчина-Овен больше всего боится пренебрежительного отношения к своей персоне. Хоть он и пытается убедить всех вокруг в своей независимости от общественного мнения, в нем всегда живет страх стать изгоем. Если представителя этого знака перестанут воспринимать всерьез, он не сможет с этим смириться. Во многом этим объясняется его стремление везде заявлять о своем «я» и подчеркивать собственную значимость.ТелецТипичный мужчина-Телец, как правило, не производит впечатление закомплексованного человека. О своих страхах он говорит открыто и не видит проблемы в их наличии. Больше всего его пугают перемены, необходимость выйти из зоны комфорта и расстаться с привычным образом жизни. Иногда его внутренние переживания связаны с подозрениями в меркантильности женщины, которая находится рядом с ним.БлизнецыВ поведении мужчин-Близнецов нередко прослеживаются признаки комплекса Питера Пэна: инфантильность, безответственность, боязнь трудностей. Раздумья о необходимости остепениться (завести семью и детей, устроиться на стабильную работу) наводят на него тоску и даже могут спровоцировать депрессию. С ролью друга Близнецы справляются отлично, а вот с ролью надежного спутника жизни у них возникают большие проблемы.РакВ силу своей ранимости мужчина-Рак наживает себе целую кучу внутренних проблем. Сначала он будет переживать из-за того, что не сможет состояться в жизни, потом его страхи будут связаны с возможными потерями имеющихся благ. На самом деле Рак просто боится чувствовать себя счастливым, поскольку постоянно ожидает подвоха. Нередко представителей водной стихии преследует комплекс неполноценности, который они сами в себе культивируют.ЛевСтрах мужчины, рожденного пол знаком Льва, быстро становится очевидным для его близкого окружения. Комплекс превосходства проявляется в том, что он считает себя лучше других и при любом удобном случае напоминает об этом. А еще типичный представитель огненной стихии тщательно скрывает боязнь потерпеть неудачу, ведь даже незначительный провал сильно бьет по его завышенному чувству собственной важности.ДеваМужчины-Девы зачастую страдают от синдрома отличника. Они постоянно анализируют свои поступки, занимаются самокопанием и даже самобичеванием. Этим объясняется нерешительность и неуверенность в себе, присущая типичным представителям земного знака. Состояние тревожности мужчина-Дева успешно скрывает, поэтому о его проблемах знают только самые близкие люди.ВесыМужчины-Весы очень трепетно относятся к своей внешности. Со временем у них может развиться синдром Дориана Грея, особенностью которого является панический страх увидеть на своем лице признаки старения. Весы начинают неадекватно реагировать на критику, злоупотребляют антивозрастными процедурами, зацикливаются на своей персоне.СкорпионМногие мужчины-Скорпионы страдают от так называемого «комплекса Самсона». Обладатель этого синдрома обращает внимание на равнодушных к нему женщин. Применяя различные психологические приемы, он сближается с такой дамой и начинает ждать, когда она его предаст, попутно выискивая доказательства измены. Болезненные отношения с примесью садизма представляют для Скорпиона больший интерес, чем традиционный роман двух влюбленных.NeuPaddy/ PixabayСтрелецЕсли проанализировать поведение типичного мужчины-Стрельца, можно заметить в нем признаки комплекса героя. Это далеко не самый страшный психологический синдром, но он тоже может создать проблемы. Так, Стрелец старается всеми способами привлечь к себе внимание, заявить о своей незаменимости, что со стороны выглядит нелепо. Любит похвастаться достижениями и огорчается, если никто не восхищается им и не поет дифирамбы его героизму.КозерогТипичные Козероги нередко бывает одержим комплексом власти. Причем именно у мужчин он проявляется намного сильнее. Представители этого знака очень боятся потерять контроль и стать заложниками обстоятельств. Это ощущение заставляет их усиленно работать над собой, чтобы казаться теми, кем они на самом деле не являются. Нарочитая уверенность Козерога – это просто маска, за которой он прячет настоящие эмоции.ВодолейМужчина, рожденный под знаком Водолея, привык строить из себя интеллектуала. Ему нравится оставлять ощущение загадочности, интриговать, восхищать представительниц противоположного пола. Больше всего он боится обнаружить свои слабые стороны, показаться уязвимым и ранимым. Ему проще поддерживать образ циника, который пренебрегает общественными морально-нравственными нормами.РыбыМногие мужчины-Рыбы становятся заложниками комплекса самоподавления, для которого характерно ставить чужие интересы превыше своих. Нередко они преуменьшают собственную ценность, позволяя публичному мнению превалировать над их желаниями и стремлениями. Постепенно в сознании Рыб формируется настоящая боязнь одиночества.Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen