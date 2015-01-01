Жена Павла Мамаева наладила выпуск одежды в поддержку скандальных футболистов

Пока Александр Кокорин и Павел Мамаев ожидают решения суда в СИЗО, супруга последнего развила бурную деятельность в поддержку футболистов. Алана Мамаева выпустила в продажу толстовки с призывом к справедливости:…объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие,мы за справедливый суд»instagram.com/alana_mamaevaТолстовки могут приобрести все поклонники футболистов за 6000 рублей, причём жителям столицы одежду привезут бесплатно.Деньги, вырученные Аланой Мамаевой от продажи бомберов, она собирается потратить на благотворительность.instagram.com/alana_mamaevaПодписчики Аланы Мамаевой считают, что жена футболиста хайпится на скандалеВ обсуждениях к фото бомбера, выпущенного Аланой Мамаевой, фолловеры супруги футболиста высказали мысль о её желании привлечь к себе внимание. Подписчики подозревают, что мало найдётся желающих купить одежду с призывами о невиновности футболистов:dr_orlov Алана, даёшь худи с Цеповязом! Хайпить, так по-полной, хули. talgatmukhutdinov Все кто купил бомбера фото плиз.Страна должна знать идиотов! art_nail_03 и на этом бабки зарабатываем!!! Страна дураков, нашли героев.... которые по пьяни на людей бросаются! Какая разница футболисты они или простые люди.... за поступки нужно отвечать! pav_belz На хайпе еще заработать захотели, как же низко aleksaninas Какой дебил купит это, да еще и с гопотой на грудиinstagram.com/alana_mamaevaПост жены Павла Мамаева возмутил пользователей интернета. Комментаторы требуют наказать оскандалившихся футболистов по всей строгости закона:donskoi5315 Я только «за» чтоб этих двух ослов закрыли на заслуженный срок. oleinik.elina А может все таки они заслужили это.. polinasannikova Они виновны в любом случае. Какие ещё бомберы)Инстаграм-пользователи дают предсказания о будущем ребёнке Регины Тодоренко и Влада ТопаловаСамой обсуждаемой темой стал вопрос о том, кого же родит Регина Тодоренко. Собравшиеся «эксперты» с полной уверенностью перечислили все возможные варианты развития событий, хотя большинство сошлись во мнении, что ведущая беременна двойней. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen