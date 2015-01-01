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Жена Павла Мамаева наладила выпуск одежды в поддержку скандальных футболистов

Andre
Жена Павла Мамаева наладила выпуск одежды в поддержку скандальных футболистов
Пока Александр Кокорин и Павел Мамаев ожидают решения суда в СИЗО, супруга последнего развила бурную деятельность в поддержку футболистов. Алана Мамаева выпустила в продажу толстовки с призывом к справедливости:

…объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие,мы за справедливый суд»

 

instagram.com/alana_mamaeva

Толстовки могут приобрести все поклонники футболистов за 6000 рублей, причём жителям столицы одежду привезут бесплатно.

Деньги, вырученные Аланой Мамаевой от продажи бомберов, она собирается потратить на благотворительность.

instagram.com/alana_mamaeva

Подписчики Аланы Мамаевой считают, что жена футболиста хайпится на скандале

В обсуждениях к фото бомбера, выпущенного Аланой Мамаевой, фолловеры супруги футболиста высказали мысль о её желании привлечь к себе внимание. Подписчики подозревают, что мало найдётся желающих купить одежду с призывами о невиновности футболистов:

dr_orlov Алана, даёшь худи с Цеповязом! Хайпить, так по-полной, хули. talgatmukhutdinov Все кто купил бомбера фото плиз.Страна должна знать идиотов! art_nail_03 и на этом бабки зарабатываем!!! Страна дураков, нашли героев.... которые по пьяни на людей бросаются! Какая разница футболисты они или простые люди.... за поступки нужно отвечать! pav_belz На хайпе еще заработать захотели, как же низко aleksaninas Какой дебил купит это, да еще и с гопотой на груди

instagram.com/alana_mamaeva

Пост жены Павла Мамаева возмутил пользователей интернета. Комментаторы требуют наказать оскандалившихся футболистов по всей строгости закона:

donskoi5315 Я только «за» чтоб этих двух ослов закрыли на заслуженный срок.  oleinik.elina А может все таки они заслужили это.. polinasannikova Они виновны в любом случае. Какие ещё бомберы)

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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