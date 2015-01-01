«Грэмми ей нужно вручить»: Стас Садальский высказался о творчестве Ольги Бузовой

Снова Ольга Бузова возглавила последние новости шоу-бизнеса: телезвезда выступила в Крокус Сити Холле с сольной программой. По словам людей из окружения Бузовой, она потратила на своё шоу порядка 30 миллионов рублей.instagram.com/buzova86Выступление Бузовой второй день обсуждают в Сети. Костюмы, танцы и номера звезды вызывают противоречивые чувства у зрителей. Поклонники Бузовой восхищаются её целеустремлённостью, а противники недоумевают — как Ольга вообще могла оказаться на сцене.Своё мнение о таланте Бузовой высказал у себя в Инстаграм Стас Садальский.instagram.com/stassadalСтас Садальский сравнил Бузову с Максимом ГалкинымНе повезло тому, кто попал под горячую руку к Станиславу Садальскому. Актёр регулярно публикует у себя в блоге критические материалы в адрес коллег, из-за чего нажил себе немало врагов в шоу-тусовке.В свойственной ему саркастической манере Садальский предложил наградить Ольгу Бузову главной музыкальной премией:В нашей стране возможно все.... Девушка не умеющая петь, не обладающая голосом, плохо танцующая - стала певицей вселенского масштаба, Грэмми ей нужно вручить. Она великая трудяга - всего достигла нечеловеческим трудом и пахотой, и ничего, что нет ни голоса, ни пластики - но харизматичности через край, цепляет она чем то людей.instagram.com/stassadalСтас Садальский обратил внимание на тот удивительный факт, что Бузова, не обладающая певческими способностями, собирает целые залы. Актёр, видимо, внимательно следит за восходящей звездой, поскольку чётко изложил позицию преданных поклонников Бузовой:…все кто её ругает, не понимает, не принимает - ей завидуют.Станислав Садальский считает, что феномен Ольги Бузовой имеет общую природу с феноменом Максима Галкина:Низкорейтинговый на ТВ Максимка Г. такого же таланта и то же собирает КрокусЫ ! Феномен)))instagram.com/stassadalВ заключение своего поста, посвящённого выступлению Ольги Бузовой в Крокусе, Стас Садальский привёл стихотворение Валентина Гафта о современном шоу-бизнесе:instagram.com/stassadalА кто из современных поп-исполнителей, друзья, действительно обладает настоящим талантом? Какими критериями вы пользуетесь при выборе?❓😉«Её в плуг впрягать можно»: Анну Семенович раскритиковали за лишние килограммыЗвёзды делятся на две категории: одни старательно борются с лишним весом, для чего пропадают в спортзалах, питаются росой и периодически ложатся под скальпель пластического хирурга. А другие махнули рукой на избыточные килограммы и наслаждаются всеми прелестями жизни.Похоже, Анна Семенович относятся ко второй категории. Читать далее…

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