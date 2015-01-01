Женские имена, обладательницы которых никогда не будут бедными

5595395/ PixabayЯсновидящая Наталья Бантеева считает, что женские имена, приносящие богатство, делятся на две категории:Первые помогают добиться благосостояния, сделав успешную карьеру, заработав деньги своим трудом – Марина, Елена, Виктория, Анна, Александра;Вторые обеспечивают безбедную жизни за счет удачного замужества, получения наследства – Елизавета, Мария, Анастасия, София, Злата.Наталья считает, что лучше всего привлекают богатство старые имена, наделенные особенной силой и накопившие за время своего существования соответствующую энергетику. По ее мнению, исчезновение родовых имен существенно ослабило женские флюиды. Если у женского имени есть парное мужское, это делает его более мощным, способным принести своей обладательнице успех и денежную удачу. Кроме того, если человека чаще называют полной формой имени, а не уменьшительно – ласкательными вариантами, его энергетика проявляется более выражено.Характеристика имен, приносящих богатствоАлександра – девушка, обладающая этим именем, имеет черты прирожденного лидера. Она с юности четко знает, чего хочет добиться, хорошо учится, чтобы успешно пройти все ступени карьерной лестницы. Александра трудолюбива, спокойна, исполнительна – к ней никогда не бывает претензий. Такая целеустремленность приносит плоды в виде финансового благополучия. Женщина умело управляет заработанными деньгами и получает солидные дивиденды.Если Александра начинает собственный бизнес, то она быстро добивается успеха, поскольку способна влиять на окружающих, покорять своей воле. Это настоящая деловая женщина – личным примером задает высокий темп, которому должны соответствовать подчиненные. Ее сфера: банковское дело, страхование, туризм.Анна – означает «милость Божья» и действительно, создается впечатление, что на женщин с этим именем распространяется божественное покровительство. Благодаря своему трудолюбию, самоконтролю, настойчивости, Анна способна достичь даже вершин власти.Она не ставит перед собой цель непременно разбогатеть, но деньги приходят к ней без особых усилий. Финансами Анна управляет спокойно просчитав самые выгодные варианты, поэтому практически никогда не испытывает материальных затруднений. Однажды добившись денежного благополучия, женщина способна удержать его на всю жизнь.Ей суждено добиться триумфа в медицине, литературе, живописи, актерской профессии.Виктория – согласно значению имени, девушка идет по жизни победительницей. Умеет заслужить уважение и добиться поставленной цели благодаря уму и профессиональным качествам. Она обладает даром убеждения, легко привлекает людей на свою сторону. В бизнесе умеет диктовать условия и отстаивать свою точку зрения. Денежная удача - ее постоянная спутница. Виктория редко испытывает финансовые проблемы. Аналитический склад ума позволяет ей выбрать самый выгодный вид капиталовложений.Она пожинает лавры в таких сферах деятельности: юриспруденция, журналистика, рекламная деятельность.Елена – отличается принципиальностью, быстротой реакции, выдающимся умом. Эти качества помогают реализовать себя практически в любой сфере. Развитый интеллект, умение просчитывать развитие ситуации помогут Елене стать преуспевающей бизнес-леди. В делах ей неизменно сопутствует финансовый успех, она получает прибыль даже в самых рискованных проектах.Достигает выдающихся результатов в бизнесе, особенно если он связан с индустрией красоты, моды, сферой питания. Кроме того может стать триумфатором в творческих профессиях -певица, актриса ,художница.Марина – девушка весьма честолюбивая, привыкла всего добиваться своими силами. В коллективе стремится к лидерству, достигнув руководящей должности проявляет в общении с подчиненными мужские черты. Денежное благополучие принимает как обязательную составляющую карьерных достижений. Она не обладает талантом управлять денежными потоками, но тем не менее живет в достатке.Ей подходят творческие профессии: модельер, дизайнер интерьеров, журналист.Анастасия – имя предвещает своей обладательнице судьбу всеобщей любимицы. Она счастливо избегает жизненных трудностей и серьезных потрясений. С детства окружена любовью родителей, которые заботятся о том, чтобы их дочь ни в чем не нуждалась. Повзрослев, Анастасия не придает особенного значения деньгам, но непостижимым образом не испытывает в них недостатка. Часто выходит замуж за мужчину, способного обеспечить безбедную жизнь.LunarSeaArt/ PixabayЗлата – древнее славянское имя, обладающее сильной энергетикой, предвещающее девушке материальное благополучие. Деньги просто притягиваются к ней. Злата может выиграть крупную сумму в лотерею, получить неожиданное наследство. К моменту замужества она часто становится довольно богатой женщиной, поэтому финансовому положению супруга не придает значения. Но подобное притягивается к подобному, и Злата нередко выходит замуж за состоятельного мужчину.Елизавета – царственное имя, наделяющее хозяйку способностью привлекать капризную Фортуну, и распространять ее благосклонность на близких людей. Умеет отстаивать свои интересы, любит руководить и командовать. Елизавета знает цену деньгам: даже будучи обеспеченной женщиной, не тратит средства на сиюминутные прихоти. Зато охотно помогает нуждающимся, и деньги, потраченные на благотворительность, возвращаются к ней сторицей.Мария – обладает веселым нравом, общительна, доброжелательна, справедлива. Удача идет за ней по пятам, нужно только вовремя прислушиваться к подсказкам судьбы, и женщина никогда не будет знать бедности. Мария умеет копить деньги, но не попадает от них в зависимость. Удачно выйдя замуж, она становится идеальной женой и матерью, которую обожает муж, и делает все возможное, чтобы она ни в чем не нуждалась.София – спокойная, задумчивая, сострадательная девушка. Оправдывая значение имени (мудрая) она способна в краткий срок решить самую запутанную проблему. София не гонится за Фортуной, поскольку знает, что удача не любит суеты. А стоит немного подождать, и везение само постучится в ее дверь, и принесет с собой финансовое благополучие. Выйдя замуж, София поможет мужу упрочить состояние, их семья всегда будет материально обеспеченной.

Источник: www.allwomens.ru/zen