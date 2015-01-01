Главные мужские недостатки по знаку зодиака

RyanMcGuire/ PixabayОвенС женской точки зрения у мужчин-Овнов полно недостатков. Они несдержанные, эгоистичные, самовлюбленные, могут быть неблагодарными и равнодушными к чувствам партнерши. Нередко в близких отношениях типичные представители этого знака проявляют себя как безумные ревнивцы, хотя сами не позволяют себя контролировать.ТелецМужчина-Телец внешне создает впечатление интересной и увлеченной натуры. Однако в быту он может быть невероятно скучным занудой, предпочитающим постоянное сидение дома перед телевизором или компьютером. Партнерше придется постоянно тормошить ленивого Тельца, ведь отдых он предпочитает исключительно пассивный. Дополняют список его главных недостатков непроходимое упрямство и нежелание менять что-либо в своей жизни.БлизнецыМужчина, чьим управителем являются Близнецы, совершенно непредсказуем. Даже если его избраннице кажется, что она все о нем знает, он найдет способ разубедить ее в этом. Жизнь с представителем этого знака похожа на «американские горки»: то он признается в любви, то ведет себя как махровый эгоист, сегодня он говорит одно, а уже завтра отказывается от своих слов. Астрологи добавляют к этому частые капризы и легкомысленность.РакМужчины-Раки обладают целым набором качеств, раздражающих женщин. Представители этого знака нерешительны, трусоваты, бывают мнительными и демонстрируют повышенную эмоциональность. Сталкиваясь с трудностями, они впадают в растерянность и не могут собраться с силами без посторонней помощи. Женщине, находящейся рядом с типичным Раком, придется терпеть его частую смену настроения и приступы пессимизма.ЛевГлавный недостаток мужчины-Льва – раздутое самомнение. Отсюда вытекают остальные отрицательные черты его характера: нетерпимость к чужому мнению, диктаторские замашки, заносчивость и т.д. Сам он никогда не станет ни под кого подстраиваться, поэтому женщина, которая находится рядом с ним, должна обладать безграничным терпением и искренне любить его.ДеваМужчина, рожденный под знаком Девы, может любого человека вывести из себя своим стремлением к перфекционизму. Он не упустит возможности отметить чужие недостатки, обязательно обсудит их и предложит варианты устранения, даже если его совета вообще никто не спрашивал. А еще это один из самых жадных представителей зодиакального круга. Однако вместо слова «скряжничество» сам он предпочитает использовать более мягкие синонимы: «бережливость» и «экономия».ВесыМужчины-Весы являются обладателями эмоционально неустойчивого характера. Они нуждаются в постоянной поддержке и одобрении, хотя сами не могут предложить того же своим вторым половинкам. Избранница представителя этого знака должна быть готовой взять на себя роль лидера, ведь «воздушный» мужчина будет любыми путями избегать ответственности. Из недостатков астрологи также отмечают нарциссизм и низкую стрессоустойчивость.СкорпионКаждый типичный представитель этого знака является обладателем тараканов в голове. Иногда кажется, что простых Скорпионов просто не существует. Если акцентировать внимание на их основных недостатках, нельзя не сказать о стремлении к тотальному контролю и частых психологических манипуляциях. Кроме того, духовно неразвитые представители водной стихии безжалостны, ревнивы и мстительны.RyanMcGuire/ PixabayСтрелецСущественным минусом в поведении мужчины, рожденного под знаком Стрельца, считается неумение держать свое слово. Он легко дает обещания, которые даже не собирается выполнять. Для него характерна также рассеянность и легкомысленное отношение к вещам, важным для партнерши. Например, он не помнит ключевые даты и забывает купить подарок, но при этом в душе не чувствует себя виноватым.КозерогОдин из главных недостатков мужчины-Козерога – требовательность к другим людям. Он акцентирует внимания на малозначительных мелочах и всю плешь проест своей спутнице. Менее развитые представители этого знака представляют еще большую опасность, поскольку для достижения своих целей они без зазрения совести могут использовать самых близких людей.ВодолейМужчина-Водолей не может полностью отдаться романтическим чувствам и вкладываться в отношения. Он эгоист по натуре, причем расчетливый, обладающий способностью манипулировать сознанием людей, доверившихся ему. Типичный Водолей бывает также излишне прямолинеен в своих высказываниях. Его слова бьют по самому больному, но извиняться он не умеет.РыбыМужчины-Рыбы очень любят все приукрашивать и навешивать лапшу на уши ради собственного развлечения. Его избранница должна привыкнуть делить все слова возлюбленного надвое. Среди других недостатков представителей этого знака астрологи выделяют нежелание брать на себя ответственность и зависимость от общественного мнения. Рыбы и сами умеют манипулировать другими, но чаще они выступают в роли ведомых.Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen