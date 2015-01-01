Какие цвета волос будут в моде зимой 2018/19: ТОП-5 оттенков

Iced Caramel LatteМелирование и блондирование на темных волосах всегда останутся в тренде. А оттенок Iced Caramel Latte будет супер модным предстоящей зимой. Нежный карамельный цвет подходит почти всем. Его можно использовать как основной оттенок или нанести на кончики волос. Последний вариант позволит освежить образ, не вредя волосам.ButterbeerЭтот тренд из осени будет актуален и зимой. Смесь желтых, медных, каштановых и розовых переливов на волосах в оттенке Butterbeer способна полностью изменить имидж. Светлые пряди делают прическу более объемной, а теплые тона меди, тыквы и апельсина придают лицу более молодой вид.Ultra VioletЭто самый стильный тон 2018 года по версии института цвета Pantone. Пряди ежевичного цвета эффектно смотрятся на темных длинных волосах. Колористы обычно используют нитевое окрашивание или балаяж для придания волосам нужного цвета.Mellow RoseОттенок «розовое золото» уже приелся, а вот mellow rose будет выглядеть свежо и актуально до конца зимы. Обладательницам светлых волос можно попробовать добавить в прядки клубничные тона или использовать новый цвет как основной.Autumn MapleЕсли у вас натуральный рыжий цвет волос, то этой зимой можно немного разбавить цвет, добавив меди или золота прядкам. Женщинам со светлыми волосами стоит попробовать затонировать локоны в рыжий, а после добавить пару светлых прядок по технике балаяж.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen