Имена женщин со сложным характером

StockSnap/ PixabayПрофессор психологии Борис Хигир, посвятивший более 15-ти лет изучению влияния имени на судьбу и натуру человека, считает, что негативное воздействие имени можно смягчить, если взять при крещении другое. При этом нужно учитывать, какие черты характера вам хотелось бы исправить, какие усилить. В случае замены имени, нужно сознательно отождествлять себя с новым, проникнуть в его суть, сродниться с ним.Есть и другой путь смягчения сложного характера: обращать внимание на черты, усложняющие жизнь и целенаправленно работать над собой. Но это долгий и кропотливый труд, который под силу женщине с развитой силой воли.10 женских именАлина – с детства проявляет сложный характер: растет раздражительной, строптивой, дерзкой, не терпящей замечаний. Родителям нужно проявить максимум заботы и терпения, чтобы сгладить острые углы в нраве девочки, приучить ее к дисциплине. В школе Алина проявляет конфликтность и неуживчивость: ухитряется испортить отношения как с учителями, так и с одноклассниками.С возрастом неуступчивость немного смягчается, но в отношениях с мужчинами ей не хватает гибкости и способности идти на компромисс. Любит командовать, подчинять мужчину своей воле. Алине нужно прилагать усилия, чтобы смирить свой характер амазонки, стать более мягкой, женственной.Варвара – немного агрессивное звучание имени налагает отпечаток на свою хозяйку. В детстве желательно применять более нежные варианты: Варенька, Варюша, Варюня, тогда она будет улыбчивой, безмятежной девочкой.Повзрослев, Варвара становится очень требовательной, в первую очередь к себе. Невозможность оправдать свои завышенные требования приводит к развитию неврозов. Женщина становится замкнутой и обидчивой. Ее серьезность отталкивает мужчин, поэтому замуж Варвара выходит поздно. Психолог советует контролировать эмоции, меньше обижаться, в сложных ситуациях прибегать к чувству юмора.Евгения – основная черта характера – прямолинейность. Она поборник справедливости, что приносит самой Евгении немало трудностей. В детстве бывает замкнутой, тяжело сходится с другими детьми.Взрослая женщина в отношениях с мужчинами излишне строгая и властная. Евгения легко раздражается, часто становится инициатором семейных конфликтов, из-за которых распадается брак. Даже дети побаиваются сурового маминого нрава. Ей нужно стараться быть более деликатной, избегать ссор, укреплять нервную систему.Инна – обладает сложным, можно сказать, тяжелым характером. Обостренное самолюбие и гордость со временем перерастают в эгоизм, честолюбие, властность. Инна подвержена резким перепадам настроения, эмоционально нестабильна, не умеет признавать свои ошибки. Как следствие, такое упрямство приводит к слезам, истерикам.В семье стремится контролировать каждый шаг мужа и детей. Имеет напряженные отношения со свекровью. Инне нужно учиться контролировать свой эгоизм, проявлять чуткость в общении с близкими.Карина – нетерпеливая, своенравная девушка, которой трудно угодить. С детства требует к себе повышенного внимания. Если родители будут во всем ей потакать, есть вероятность, что доля инфантилизма сохранится у Карины на всю жизнь.Замуж выходит рано, но первый брак часто распадается из-за ее капризов, претензий и ревности. Девушка долго помнит причиненные ей обиды, что сильно осложняет жизнь. Карине нужно научиться слушать окружающих и доверять своей интуиции, в этом случае ей будет легче строить взаимоотношения с людьми.Лариса – скромная, наблюдательная девочка со временем превращается в умную, но ранимую и чувствительную женщину. Она не любит откровенничать и показывать свои переживания: даже когда ее обидят, Лариса не устраивает скандал, а молча страдает и терзается. Окружающие замечают ее мягкость, и бессовестно этим пользуются.В семейной жизни терпит недостатки мужа и несправедливое обращение. Разрушить брак может только измена супруга. Неустроенная жизнь и одиночество доставляют ей массу неприятностей, но простить неверность Лариса не может. Следует более решительно отстаивать свое мнение и пресекать попытки воспользоваться ее безропотностью.Graehawk/ PixabayРаиса – с детства проявляет непростой характер. Ее не волнует мнение взрослых – она открыто не конфликтует с родителями, а просто поступает по-своему. Свойственные с юности категоричность и прямолинейность сохраняются во взрослой жизни.Когда Раиса чувствует себя в чем-то ущемленной, способна решительно отстаивать свои интересы, используя нажим, а иногда и неприкрытую грубость. Женщине желательно быть более дипломатичной, тактичной и дружелюбной.Руслана – маленькая Руся бывает упрямой и неуправляемой девочкой, доставляет родителям много хлопот. Она непокорная и своенравная, часто действует, подчиняясь эмоциям. Под действием импульса совершает необдуманные поступки, о которых впоследствии жалеет. Язвительные замечания отталкивают от нее друзей.Руслане необходимо постичь искусство самоконтроля, которое поможет избежать проблем в общении с окружающими. Особенно это касается семейных отношений.Регина – красивая девушка, обладающая властным характером. С юности стремится подчинить окружающих своей воле, умело использует людей в личных интересах. Обладает несомненными задатками лидера, но горда и амбициозна, а добившись поставленной цели становится еще и высокомерной.Для Регины даже любовь становится формой самоутверждения, поэтому брак редко бывает удачным. Женщине нужно научиться быть более терпимой к недостаткам избранника.Надежда – обладательница такого красивого имени тем не менее имеет непростой, противоречивый характер. В ней уживаются твердость и эмоциональность, меркантильность и щедрость, ответственность и непредсказуемость. В зависимости от обстоятельств может быть скрытной и незаметной, а может стать дерзкой и даже агрессивной.Надежде следует уделять время развитию своих позитивных качеств, тогда на их фоне недостатки будут казаться совсем незначительными.Екатерина Петухова, специалист в области антропонимики

Источник: www.allwomens.ru/zen