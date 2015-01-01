Поправившийся Алексей Кабанов из группы «Корни» обиделся на критику в Instagram

Так ярко и уверенно стартовав на первой «Фабрике звёзд», группа «Корни» сегодня хоть и существует, но новых хитов, к сожалению, давно не выдаёт. А фанаты первого состава и вовсе позабыли своих кумиров.instagram.com/rvbarkznТем не менее и Павел Артемьев, и Александр Бердников, и Александр Асташёнок, и Алексей Кабанов по прежнему увлечены любимым делом, а в соцсетях у артистов имеются собственные блоги.Время от времени новые фото «экс-корней» появляются в интрнете. Конечно, ребята очень изменились и стали взрослее за 16 лет, что прошли с «Фабрики звёзд-1». Не сразу поклонники артистов узнают своих любимцев.instagram.com/gr.kornialekseikabanovАлексей Кабанов жёстко ответил своим обидчикамБольше всех интернет-пользователей удивил Алексей Кабанов. Музыкант поправился и сегодня заметно отличается от того стройного юноши, который так полюбился зрителям в группе «Корни».instagram.com/alexey__kabanovПод фотографиями артиста, которые появляются на страничках пользователей Instagram, в адрес Алексея регулярно можно увидеть критические комментарии, касающиеся лишнего веса. Причём фолловеры неизменно привязывают изменившуюся фигуру певца к его фамилии:maryzim Кабанов кабан😂 look_at_that_fucking_window Какой огромный стал за 10 лет nnnanaland Действительно Кабанов tiabaldoo Блин ну он реально похож на свою фамилию стал jah_spirit Вот теперь действительно человек оправдывает свою фамилию 😂😂instagram.com/alexey__kabanovКак оказалось, Алексей Кабанов очень внимательно следит за обсуждениями в Сети, где речь идёт о нём. Артист решил ответить всем критикам прямо у себя в блоге. Кабанов предложил обидчикам поменять свои фамилии:Недавно тут листал фотки,на которых я отмечен.поржал немножко.Давайте ,ребят, «кто весь такой оригинальный» и строчит ,как под копирку, одно и тоже,возьмите себе фамилию Стадобаранов.Ну кроме как «стадо» вас никак не назовешь.Давайте все будем соответствовать своим фамилиямinstagram.com/alexey__kabanovПоклонники музыканта, конечно, поддержали его в обсуждениях:linakalenchenko Лёш, да в нормальной ты форме) mur_mur_ka Лёша, тут главное, что они знают и помнят твою фамилию mash.ta58 Алексей с возрастом возмужал, это нормально. Не всем же быть дрыщами.Друзья, а вы помните хиты группы «Корни»? ;)Веру Брежневу удивили хейтеры, переставшие критиковать певицуАтаки хейтеров становятся для знаменитостей настоящим испытанием. Постоянно на страницах звёзд в Instagram можно встретить критику в адрес селебритис. А если знаменитость разместит снимок, который покажется не слишком удачным, в обсуждениях обязательно можно будет прочитать и про лишние килограммы, и про обвисшую грудь, и про короткие ноги, и про прыщ на лбу… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen