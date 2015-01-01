«Ты по-прежнему такой же родной и... любимый»: откровение Виктории Дайнеко озадачило её поклонников

Свою личную жизнь Виктория Дайнеко старательно прячет от посторонних глаз. Даже дочь Лидию певица ещё ни разу не показывала в блоге, хотя девочке уже три года.instagram.com/victoriadainekoПосле расставания с Дмитрием Клейманом никакой информации о новых отношениях в жизни Вики нет. Инстаграм Дайнеко тоже не проливает свет на её частную жизнь: фотосессии, концерты, путешествия… И никаких фото с новым возлюбленным.instagram.com/victoriadainekoИ лишь недавно появились слухи о её воссоединении с Алексеем Воробьёвым. Впрочем, похоже, это был просто пиар-ход.instagram.com/victoriadainekoОднако вчера Виктория Дайнеко буквально ошарашила своих фолловеров, опубликовав в блоге настоящее признание в любви…Подписчики уверены, что Виктория Дайнеко имела ввиду Алексея Воробьёва, когда писала о МакдональдсеВ Инстаграм Виктории Дайнеко появилась новая фотография певицы, подпись к которой начиналась словами:Мы не виделись 5 лет. Я знала, все эти Годы мне не нужно было с тобой встречаться. Знала что ни к чему хорошему это не приведёт... только можем ли мы вот так легко расставаться со своими слабостями.instagram.com/victoriadainekoФолловеры удивились откровению от артистки, ведь такие личные переживания не каждый выставит на показ. А Вика продолжала:Иногда желание встречи сносит крышу настолько, что даже зная о последствиях, о том как может быть плохо после, я не смогу себя остановить. А ты останешься жить как будто мы и не встречались, как будто меня не существует, как будто я просто очередная, проходная. Мне все равно! Наша встреча....она была незабываемая. Ты по прежнему такой же родной и... любимый. Все прошло как во сне. Мне кажется мои глаза искрили счастьем и заполняли все пространство восторгом.Пользователи сети пытались подсчитать, с кем пять лет назад у Виктории Дайнеко были отношения. Неужели певица до сих пор не может забыть Дмитрия Клеймана, или же она признаётся в чувствах Алексею Воробьёву? А может быть Виктория Дайнеко вспомнила о ярком романе с Павлом Артемьевым из группы «Корни»?Однако последняя фраза повеселила фолловеров: оказывается, Виктория описала свою встречу с... Макдональдсом:И даже если было плохо после, я все равно уже скучаю. И хочется надеятся что ты тоже... мой Макдоналдс...Тем не менее кое-кто из поклонников Дайнеко уверен, что Макдональдс лишь прикрытие, а на самом деле певица посвятила своё признание в любви Алексею Воробьёву:orange_moon18 Викуля, да я думаю здесь не в Маке дело, а в Алексее Воробьеве. shadenkoolesya Да она 💯 про Воробьева) irinaaibga Про Лешку devyatov66 а я подумал это об Воробьёве...простите за бестактностьСтас Садальский сравнил Бузову с Максимом ГалкинымНе повезло тому, кто попал под горячую руку к Станиславу Садальскому. Актёр регулярно публикует у себя в блоге критические материалы в адрес коллег, из-за чего нажил себе немало врагов в шоу-тусовке. В свойственной ему саркастической манере Садальский предложил наградить Ольгу Бузову главной музыкальной премией. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen