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«Ты по-прежнему такой же родной и... любимый»: откровение Виктории Дайнеко озадачило её поклонников

Andre
«Ты по-прежнему такой же родной и... любимый»: откровение Виктории Дайнеко озадачило её поклонников
Свою личную жизнь Виктория Дайнеко старательно прячет от посторонних глаз. Даже дочь Лидию певица ещё ни разу не показывала в блоге, хотя девочке уже три года. 

instagram.com/victoriadaineko

После расставания с Дмитрием Клейманом никакой информации о новых отношениях в жизни Вики нет. Инстаграм Дайнеко тоже не проливает свет на её частную жизнь: фотосессии, концерты, путешествия… И никаких фото с новым возлюбленным.

instagram.com/victoriadaineko

И лишь недавно появились слухи о её воссоединении с Алексеем Воробьёвым. Впрочем, похоже, это был просто пиар-ход.

instagram.com/victoriadaineko

Однако вчера Виктория Дайнеко буквально ошарашила своих фолловеров, опубликовав в блоге настоящее признание в любви…

Подписчики уверены, что Виктория Дайнеко имела ввиду Алексея Воробьёва, когда писала о Макдональдсе

В Инстаграм Виктории Дайнеко появилась новая фотография певицы, подпись к которой начиналась словами:

Мы не виделись 5 лет. Я знала, все эти Годы мне не нужно было с тобой встречаться. Знала что ни к чему хорошему это не приведёт... только можем ли мы вот так легко расставаться со своими слабостями. 

instagram.com/victoriadaineko

Фолловеры удивились откровению от артистки, ведь такие личные переживания не каждый выставит на показ. А Вика продолжала:

Иногда желание встречи сносит крышу настолько, что даже зная о последствиях, о том как может быть плохо после, я не смогу себя остановить. А ты останешься жить как будто мы и не встречались, как будто меня не существует, как будто я просто очередная, проходная. Мне все равно! Наша встреча....она была незабываемая. Ты по прежнему такой же родной и... любимый. Все прошло как во сне. Мне кажется мои глаза искрили счастьем и заполняли все пространство восторгом. 

Пользователи сети пытались подсчитать, с кем пять лет назад у Виктории Дайнеко были отношения. Неужели певица до сих пор не может забыть Дмитрия Клеймана, или же она признаётся в чувствах Алексею Воробьёву? А может быть Виктория Дайнеко вспомнила о ярком романе с Павлом Артемьевым из группы «Корни»?

Однако последняя фраза повеселила фолловеров: оказывается, Виктория описала свою встречу с... Макдональдсом:

И даже если было плохо после, я все равно уже скучаю. И хочется надеятся что ты тоже... мой Макдоналдс...

Тем не менее кое-кто из поклонников Дайнеко уверен, что Макдональдс лишь прикрытие, а на самом деле певица посвятила своё признание в любви Алексею Воробьёву:

orange_moon18 Викуля, да я думаю здесь не в Маке дело, а в Алексее Воробьеве. shadenkoolesya Да она 💯 про Воробьева) irinaaibga Про Лешку devyatov66 а я подумал это об Воробьёве...простите за бестактность

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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