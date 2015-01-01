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Женское здоровье
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Саркома Капоши

Elena
Саркома Капоши

Поражение слоев кожи злокачественными образованиями. В дополнение к этому поражается слизистая рта и лимфатические узлы. На начальном этапе болезнь проявляется в виде темных пятен на поверхности кожи, которые со временем уплотняются и увеличиваются в размере. Зачастую заболеванию подвергаются люди с ВИЧ-положительным статусом.

Симптомы заболевания


Факторы возникновения саркомы Капоши, доподлинно неизвестны. Медицина не имеет однозначного ответа на этот вопрос. По данным последних исследований известно, что поражение организма саркомой Капоши связано с заражением вирусом герпеса, типа 8.

Одним из признаков болезни является образование фиолетовых или синих пятен. С развитием заболевания эти пятна приобретают более упругую, плотную форму в виде узлов. Размер новообразования может достигать диаметра грецкого ореха. Поверхность узлов унизана сеткой сосудов и шелушится. Образования приносят болевые ощущения, особенно, если оказывать на них давление. Иногда узлы сами пропадают, а на их месте остается рубец с пигментацией.

Саркома делится на 4 типа:
  1. Классический. При Саркоме Капоши этого типа опухолями поражается голени, кисти, стопы. Редко ощущается зуд и жжение. Слизистые болезнь не затрагивает. Классический тип имеет три стадии: сначала появляются темно-красные, гладкие пятна, затем образуются папулы, до 1 см в диаметре; финальная стадия — опухоли достигающие 5 см и имеющие синюшный оттенок.
  2. Эпидемический тип. Сопровождает СПИД. Локализован на слизистых, кончике носа, руках. Характерным является поражение лимфоузлов и органов внутри организма.
  3. Эндемический тип характерен для детей до года, с поражением лимфоузлов и органов внутренних систем. Проявления на коже редкое явление.
  4. Иммуносупрессивный тип. Возникает после пересаживания внутренних органов, во время иммунно-подавляющего лечения. Имеет доброкачественный характер и не поражает внутренние органы.

Протекает саркома Капоши в трех формах и может длиться от двух месяцев до 10 и более лет. Самая опасная острая форма, при которой болезнь быстро развивается и приводит к смерти, в течении пары месяцев (иногда 2 лет).

Возможны осложнения: кровотечения из образований, нарушения работы пораженных участков, сепсис.

Диагностика и лечение


Для постановки диагноза следует пройти полное обследование организма, сдать анализы на ВИЧ, исследовать кровь.

Лечение проводят с помощью химиотерапии и вспомогательной терапии. Назначено лечение будет в зависимости от состояния иммунитета пациента. Также, необходимо параллельное лечение основного заболевания. Узнать больше о диагностике и лечении саркомы можно на сайте https://rabin-medical.org.il/onkologiya/zabolevaniya/sarkoma/, где представлено подробное описание этого заболевания.

При хороших показателях иммунитета и характере течения болезни возможна ремиссия в 70% случаев.
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