Саркома Капоши
Поражение слоев кожи злокачественными образованиями. В дополнение к этому поражается слизистая рта и лимфатические узлы. На начальном этапе болезнь проявляется в виде темных пятен на поверхности кожи, которые со временем уплотняются и увеличиваются в размере. Зачастую заболеванию подвергаются люди с ВИЧ-положительным статусом.
Симптомы заболевания
Факторы возникновения саркомы Капоши, доподлинно неизвестны. Медицина не имеет однозначного ответа на этот вопрос. По данным последних исследований известно, что поражение организма саркомой Капоши связано с заражением вирусом герпеса, типа 8.
Одним из признаков болезни является образование фиолетовых или синих пятен. С развитием заболевания эти пятна приобретают более упругую, плотную форму в виде узлов. Размер новообразования может достигать диаметра грецкого ореха. Поверхность узлов унизана сеткой сосудов и шелушится. Образования приносят болевые ощущения, особенно, если оказывать на них давление. Иногда узлы сами пропадают, а на их месте остается рубец с пигментацией.
Саркома делится на 4 типа:
- Классический. При Саркоме Капоши этого типа опухолями поражается голени, кисти, стопы. Редко ощущается зуд и жжение. Слизистые болезнь не затрагивает. Классический тип имеет три стадии: сначала появляются темно-красные, гладкие пятна, затем образуются папулы, до 1 см в диаметре; финальная стадия — опухоли достигающие 5 см и имеющие синюшный оттенок.
- Эпидемический тип. Сопровождает СПИД. Локализован на слизистых, кончике носа, руках. Характерным является поражение лимфоузлов и органов внутри организма.
- Эндемический тип характерен для детей до года, с поражением лимфоузлов и органов внутренних систем. Проявления на коже редкое явление.
- Иммуносупрессивный тип. Возникает после пересаживания внутренних органов, во время иммунно-подавляющего лечения. Имеет доброкачественный характер и не поражает внутренние органы.
Протекает саркома Капоши в трех формах и может длиться от двух месяцев до 10 и более лет. Самая опасная острая форма, при которой болезнь быстро развивается и приводит к смерти, в течении пары месяцев (иногда 2 лет).
Возможны осложнения: кровотечения из образований, нарушения работы пораженных участков, сепсис.
Диагностика и лечение
Для постановки диагноза следует пройти полное обследование организма, сдать анализы на ВИЧ, исследовать кровь.
Лечение проводят с помощью химиотерапии и вспомогательной терапии. Назначено лечение будет в зависимости от состояния иммунитета пациента. Также, необходимо параллельное лечение основного заболевания. Узнать больше о диагностике и лечении саркомы можно на сайте https://rabin-medical.org.il/onkologiya/zabolevaniya/sarkoma/, где представлено подробное описание этого заболевания.
При хороших показателях иммунитета и характере течения болезни возможна ремиссия в 70% случаев.