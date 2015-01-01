Монтаж электрического теплого пола своими руками
Для помещений, в которых напольным покрытием служит плитка, или для прохладных комнат, требующих дополнительного утепления, рекомендуется использовать электрический теплый пол. Площадь обогрева пола значительным образом сбережет финансовые затраты на обогрев всего помещения. Купить все необходимое для устройства теплого пола можно на сайте https://podogrey.com.ua, где представлены товары мировых лидеров в производстве теплых полов.
Укладка электрического теплого пола
Электрическая нагревательная система заключает в себя автоматическое регулирующее устройство (терморегулятор) и кабель для нагрева, который может быть как одножильным, так и двужильным. Ввиду того, что двужильный кабель считается более надежным, цена на него выше.
Перед монтажом системы «теплый пол» из помещения убирают полностью все предметы мебели. Если пол не подготовлен к ремонту и утеплению, то необходимо убрать прошлый настил линолеума или снять паркет. Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой. При необходимости, ее выравнивают, используя метод заливки бетонного раствора. Мусор и пыль убирается с помощью пылесоса.
Прибор для регулировки температуры (термостат) монтируют в заранее подготовленное отверстие в стене. Также к системе можно подвести отдельный кабель.
Подготовительные и утепляющие работы
Предварительно на бетонную стяжку укладывают пенофол, который служит изолирующим слоем между бетоном и теплым полом. Производится материал в виде рулона. За счет того, что теплоизоляционный материал с одной стороны покрыт плотной теплоотражающей фольгой (толщина - 14 мкм), он препятствует просачиванию влаги и обеспечивает безопасность при работе устройства. С обратной стороны на пенофол нанесен клеящий состав, с помощью которого рулон приклеивается к бетону. На стыки наклеивается фольгированный скотч.
Поверх теплоотражающего покрытия укладывается сетка, к которой крепится обогревающая система. Расстояние между кабелем, уложенным спиралью, составляет около 25 см.
Также производят обогревающие устройства, которые уже вмонтированы в клейкую ленту. В таком случае электрический пол приклеивается к теплоизоляционной прослойке. Для полноценного функционирования теплого пола необходим датчик температуры. Прибор внедряют в небольшой рукав. Термодатчик впоследствии зальется бетоном. Далее укладывается кабель.
Укладка электрического теплого пола проверяется путем подачи электронапряжения в систему. Если устройство функционирует верно, тогда производится заливка стяжкой из бетона толщиной 5 см. Во время заливки раствор тщательно разравнивают, чтобы не образовались незаполненные полости, так как пустотелые места впоследствии могут способствовать перегоранию кабеля. Процесс застывания бетона длится около пяти дней. Затем можно производить укладку керамической плитки.
До полного высыхания стяжки систему «теплый пол» не рекомендуется включать, т.к. это спровоцирует процесс неравномерного высыхания бетонного раствора, вследствие чего он может потрескаться. Теплый электрический пол монтируют в местах, где нет предметов интерьера, лучше всего обогрев укладывать в центральной части комнаты.
Несмотря на то, что монтаж системы «теплого пола » - довольно трудоемкая и дорогая работа, применение устройства окупит стоимость монтажа во время отопительного сезона.