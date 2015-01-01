фото | Зонд InSight успешно сел на поверхность Марса

Это фото сделал зонд InSight после успешной посадки на поверхность Марса. Операторы миссии в Лаборатории реактивного движения NASA получили сигнал от посадочного модуля InSight о том, что он сел на поверхность Марса. В ближайшие часы инженеры будут уточнять, как космический аппарат себя чувствует. Пока можно сказать однозначно: посадка прошла так, как и планировалась.InSight пронзил атмосферу Марса на скорости 20 600 километров в час и замедлился до 12 километров в час. И все это меньше чем за семь минут. InSight использовал технологии приземления, задействованные в успешной миссии Phoenix 2008 года. Сперва для замедления использовался парашют, а затем активировались 12 двигателей и зонд мягко опустился на три ножки. Краткую хронику «семи минут ужаса» можно найти здесь.Началась двухлетняя миссия InSight. За эти два года зонд попытается выполнить хотя бы минимум научных задач, включая исследование недр и возможной тектонической активности Марса.Полгода полета и семь минут ужасаСпустя шесть с половиной месяцев путешествия сквозь космос, InSight пронзил атмосферу Марса. Затем в течение семи минут ему удалось замедлиться с почти 20 000 километров в час до 9 километров в час, после чего он коснулся поверхности.Как мы узнали об успешной посадке зонда? За ним наблюдали два крошечных космических аппаратов. Они называются спутники MarCO и были запущены в мае вместе с InSight. Это модифицированные «кубсаты», крошечные 10-сантиметровый спутники-кубики.Когда «Инсайт» оказался на поверхности, модуль передал сигнал на Землю, рассказав об успешном прибытии. Через семь минут космический аппарат использовал еще более мощный радиопередатчик, чтобы отправить сигнал побольше и сообщить NASA о своем состоянии.InSight сел на поверхность Марса. Что с ним будет дальше?После подтверждения успешной посадки, как мы уже сказали, начнется серьезная миссия научного модуля. Будучи на поверхности Марса, InSight будет пребывать в неподвижности, так что сможет измерять крошечные колебания планеты во время марсотрясений, улавливая звуковые волны этих событий, чтобы понять, из чего состоят недра Марса. В течение следующих двух-трех месяцев InSight использует роботизированный манипулятор, чтобы развернуть два своих основных инструмента: сейсмометр и самозабивающийся гвоздь. Сейсмометр будет слушать землетрясения, а гвоздь попытается пробурить почти пять метров поверхности Марса, чтобы измерить внутреннюю температуру планеты.Приглашаем обсудить это знаменательное событие в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru