Как носить шубу, чтобы не выглядеть «деревней»: 5 стильных образов грядущей зимы

Шуба + спортивные вещиКроссовки вышли на подиум и стали изюминкой любого аутфита. Тандем шубы и спортивной обуви – отличный вариант сочетания одинаково комфортных вещей. Лайфхак от Fendi – это принт юбки, который повторяется на подкладке шубы. С такой идеей можно подойти к вашему портному.Надевайте шубку-автоледи поверх пальтоЭтой зимой в тренде многослойность, и так как на улице холодно, можно сочетать несколько моделей верхней одежды в одном аутфите. Givenchy предлагает образы, популярные в 80-е.Не бойтесь ярких цветовСейчас в моде неоновые цвета (они пришли к нам из осенних трендов). Balmain, в частности, выбрал яркий лаймовый цвет для своей коллекции верхней одежды. Если не боитесь оказаться в центре внимания, выбирайте сочные цвета: салатовый, красный, индиго, фиолетовый.Акцент на аксессуарыСтилисты Saint Laurent переключили внимание на сияющие украшения. Можно взять на заметку тот факт, что детали в аутфите играют даже с натуральной шубой вовсе не вторую роль.Тотал лук в одном цветеПридумайте образ в одной цветовой гамме. Если темно-красный на шоу Sally Lapointe кажется слишком экстремальным, то обратите внимание на спокойные цвета: коричневый, темно-синий, бежевый, серый. Такую монокомпозицию будет легче собрать. Классический красный в нашем примере справа не смотрится агрессивно. Отличный вариант в офис.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen