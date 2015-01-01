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Как носить шубу, чтобы не выглядеть «деревней»: 5 стильных образов грядущей зимы

Andre
Как носить шубу, чтобы не выглядеть «деревней»: 5 стильных образов грядущей зимы
Шуба + спортивные вещи

Кроссовки вышли на подиум и стали изюминкой любого аутфита. Тандем шубы и спортивной обуви – отличный вариант сочетания одинаково комфортных вещей. Лайфхак от Fendi – это принт юбки, который повторяется на подкладке шубы. С такой идеей можно подойти к вашему портному.

Надевайте шубку-автоледи поверх пальто

Этой зимой в тренде многослойность, и так как на улице холодно, можно сочетать несколько моделей верхней одежды в одном аутфите. Givenchy предлагает образы, популярные в 80-е.

Не бойтесь ярких цветов

Сейчас в моде неоновые цвета (они пришли к нам из осенних трендов). Balmain, в частности, выбрал яркий лаймовый цвет для своей коллекции верхней одежды. Если не боитесь оказаться в центре внимания, выбирайте сочные цвета: салатовый, красный, индиго, фиолетовый.

Акцент на аксессуары

Стилисты Saint Laurent переключили внимание на сияющие украшения. Можно взять на заметку тот факт, что детали в аутфите играют даже с натуральной шубой вовсе не вторую роль.

Тотал лук в одном цвете

Придумайте образ в одной цветовой гамме. Если темно-красный на шоу Sally Lapointe кажется слишком экстремальным, то обратите внимание на спокойные цвета: коричневый, темно-синий, бежевый, серый. Такую монокомпозицию будет легче собрать. Классический красный в нашем примере справа не смотрится агрессивно. Отличный вариант в офис.

Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Одежда
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