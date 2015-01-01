«Похожа на бегемотиху»: подписчики Регины Тодоренко прокомментировали её новое фото

В своём Инстаграм Регина Тодоренко часто размещает фотографии, которые вызывают смех у её поклонников. Беременная телеведущая просто излучает радость — на каждом фото с лица Регины не сходит счастливая улыбка.instagram.com/reginatodorenkoВидно, что телеведущая наслаждается своим «интересным» положением.instagram.com/reginatodorenkoФотография беременной Регины Тодоренко неожиданно вызвала негативНа днях Регина Тодоренко разместила забавный снимок у себя в блоге. Телезвезда сделала фото, на котором попыталась изобразить знаменитого Ждуна:#ЖДУН 🙈 1. Жду , когда же загрузится наш новый выпуск #ПятницаСРегиной !!!😬@prtshow Сегодня какой-то дикий 😜 трафик , мы до сих пор заливаем на канал. ССЫЛКА УЖЕ СКОРО В ПРОФИЛЕ! 2. Жду ... вы и сами понимаете, чего я жду) ❤️instagram.com/reginatodorenkoПоклонники Регины Тодоренко оценили её образ, однако нашлись среди комментаторов и хейтеры. Критики считают, что за время беременности Регина Тодоренко стала хуже выглядеть:natalia_ermilova1 Регина,подкрашиваться бы не мешало.Женщина и в положении просто обязана быть ухоженной … женщине просто неприлично обабиваться. Ходить в балахонах и не применять хоть малость косметики. Беременность-не болезнь.И выглядеть хорошо на 9 месяце это реально,но увы не для Регины...подзабросила себя,подраспустила...Ну а поклонники-юмористы нашли свои сравнения для беременной звезды:annabyxr Это не Регина, это просто Покемоша, как так можно скривится??? vik_rybak_06 Красапетушка...похожа на бегемотиху из мультфильма Мадагаскар👏👍😆 elvira.lomova Ты похожа на обезьянку из мультика. Ну помнишь у которой было много ребятишек😊 a.annet__ Так на мартышку похожа❤️❤️❤️🤭 ekaterina_siverina Пирожочек😍☺️ alena_zarnitsa Телепуз)) lenanovikov Гринч!!! Но такой розовый♥️ ilinalyona На рыбку поньо похожа 😂😍«Похоже, двойня или тройня»: Ксения Бородина показала новое фото беременной Регины ТодоренкоВместо того чтобы уйти в декрет и посвятить всё своё время радостному ожиданию, Регина Тодоренко с удвоенной силой окунулась в работу. Телеведущая запустила новый проект и много времени проводит на работе. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen