Агата Муцениеце призналась в любви свекрови и показала её редкое фото

Похоже, Агате Муцениеце повезло вдвойне. Выйдя замуж за мечту всех отечественных домохозяек, актриса заполучила не только мужа-красавца, но и свекровь-ангела.instagram.com/agataagataМногие ли могут похвастаться хорошими отношениями со свекровью? Наверняка, единицы. Обычно у невестки и мамы мужа находятся десятки поводов для войны.На днях у мамы Павла Прилучного был день рождения. Агата Муцениеце показала редкое фото свекрови и оставила ей трогательное поздравление в Instagram.instagram.com/agataagataБлагодаря маме Павла Прилучного Агата Муцениеце занята карьеройУ супругов Прилучных двое маленьких детей. Однако Агата успевает и играть в театре, и сниматься в кино. Оказывается, актрисе помогает свекровь. Об этом Муцениеце сообщила, поздравляя маму супруга с днём рождения:Дорогая и горячо любимая Мама Люба! Мама - с большой буквы! Здоровье - самое главное! Пускай у вас его будет вагон!!!! Пускай все будет в радость, пускай все будет легко. Когда у меня на интервью спрашивают, как я все успеваю? Я сразу думаю о вас! Без вас, это было бы невозможно! Спасибо!!! За все! Ну и от всей планеты, спасибо вам за @bugevuge. Надеюсь гордость вас переполняет!!! Ура, в вашу честь! С Днём Рождения!!!Игорь Жижикин готов сниматься в «Мажоре-4»Игорь Жижикин, который в третьем сезоне удачно перешёл из разряда злодеев в разряд положительных героев, на днях разместил у себя в Instagram фото с Павлом Прилучным. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen