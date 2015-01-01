Гороскоп Таро на декабрь 2018 для знаков зодиака

Coral Norman/ FlickrАрканы для Овна: Шестерка жезлов, Рыцарь чаш, ИмператорОткрывает месяц Шестерка жезлов, символизирующая общественное признание. Вы добьетесь своей цели и будете праздновать победу над обстоятельствами. Для карьеристов появление этой карты является очень хорошим знаком.В середине декабря акцент сместится в сторону любви, о чем свидетельствует Рыцарь чаш. Появится желание проявить инициативу и завоевать внимание понравившейся особы. И здесь вас тоже ждет триумф, ведь завершает расклад Император – символ власти и контроля над ситуацией.Арканы для Тельца: Рыцарь мечей, Семерка жезлов, СправедливостьРыцарь мечей, выпавший первым, означает, что в начале декабря вы будете ориентированы на получение новых знаний. Возможны поездки в образовательных целях, активное общение по телефону и в социальных сетях.Середина месяца – непростой период. Семерка жезлов говорит о начале сопротивления, которое потребует большой самоотдачи. Но будьте внимательны, выбирая методы борьбы, ведь последняя карта Справедливость предупреждает, что каждому воздастся по заслугам.Арканы для Близнецов: Туз чаш, Четверка чаш, Пятерка чашОтличное начало месяца обещает Туз чаш. Вы ощутите подъем жизненных сил и настроитесь на позитивную волну. Удача будет сопутствовать вам в любви и творчестве.Однако к середине декабря энтузиазма поубавиться, ведь следом за многообещающим арканом идет Четверка чаш, символизирующая апатию и отсутствие интереса к жизни.Конец 2018 года тоже не предвещает радости, так как завершающей картой стала Пятерка чаш. Вы будете о чем-то сожалеть, испытывать горечь или разочарование. Но небольшой шанс все изменить еще остается, успейте им воспользоваться.Арканы для Рака: Семерка мечей, Туз чаш, Семерка чашСемерка мечей призывает к осторожности. Предусмотрительность уместна во всех жизненных аспектах, поскольку ваша откровенность в итоге сыграет против вас. Помните, что молчание – золото. Придерживайтесь этого правила, и удача не заставит себя ждать, что подтверждает Туз чаш. Аркан может указывать на счастливое известие, удачное решение спорного вопроса, важное событие в сфере личных отношений.Конец месяца поставит вас перед выбором, о чем свидетельствует Семерка чаш. В контексте этого расклада карта означает большое количество предложений, которые нужно не просто рассматривать, а тщательно фильтровать.Арканы для Льва: Королева мечей, Восьмерка пентаклей, Девятка жезловКоролева мечей говорит о том, что месяц начнется с принятия судьбоносного решения, которое повлияет либо на вас, либо на близкого вам человека. Может также намекать на помощь влиятельной женщины. Скорее всего, это будет материальная поддержка или протекция, поскольку следом идет Восьмёрка пентаклей, означающая получение дохода и улучшение качества жизни.Девятка жезлов сулит удачу тем, кто борется за свое место под солнцем. С большой вероятностью вы выиграете эту схватку и обойдете конкурентов.Арканы для Девы: Десятка жезлов, Семерка чаш, Рыцарь мечейДесятка жезлов предсказывает наступление непростого периода, когда нужно много и усердно работать. Вас не испугать такими перспективами, однако всегда помните о том, что здоровье важнее. Предстоящее занятие вас сильно утомит. В особенности уделите внимание своему моральному состоянию. Семерка чаш здесь указывает на повышенный эмоциональный фон. Вы будете слишком сильно реагировать даже на мелкие неудачи, что может негативно отразиться на результате ваших трудов.Появление в раскладе Рыцаря мечей говорит о некой встряске или известии, из-за чего придется пересмотреть ближайшие планы.Арканы для Весов: Королева жезлов, Король жезлов, Пятерка мечейДекабрь открывает Королева жезлов – карта достижений, счастливого случая, делового успеха. Может указывать на женщину, которая станет вашей покровительницей.Усиливает предыдущий аркан Король жезлов, также связанный с удачей, удовлетворением амбиций, протекцией, плодотворным сотрудничеством.В течение последней декады вероятна напряженная обстановка. Пятерка мечей служит предупреждением того, что нельзя идти по головам. Победу вам принесут только честные методы борьбы.Арканы для Скорпиона: Двойка жезлов, Пятерка жезлов, Верховная жрицаДвойка жезлов дает понять, что начало месяца будет связано с новыми начинаниями, обучением, поездками. Однако основную деятельность вы развернете только к середине декабря, поскольку второй картой в раскладе выпала Пятерка жезлов. Ее можно интерпретировать как участие в массовом мероприятии или коллективном проекте. Скорее всего, именно вам выпадет роль организатора.Конец года – очень важный и ответственный период, ведь замыкает его Верховная жрица. Ее появление предвещает раскрытие тайны, получение новости о беременности, изменение социального статуса.Dr. Rasta Pasta/ FlickrАрканы для Стрельца: Король пентаклей, Семерка пентаклей, Рыцарь мечейКороль пентаклей говорит о том, что декабрь начнется с получения крупной прибыли, судьбоносного знакомства или карьерного достижения.Финансовую тему продолжает Семерка пентаклей. Перед вами откроются новые перспективы в профессиональной сфере. Причем развитие событий обещает стать очень быстрым, так как следующей картой стал Рыцарь мечей, символизирующий скорость, стремление и резкие перемены.Арканы для Козерога: Туз пентаклей, Туз жезлов, Семерка чашОткрывает декабрь Туз пентаклей, который сулит успешную реализацию намеченных планов, удачу и исполнение желаний. Возможны крупные приобретения, финансовые поступления, появление новых перспектив.Отлично дополняет предыдущий аркан Туз жезлов, также намекающий на подарки Судьбы. Если вы давно вынашивали какую-то идею, не упустите шанс воплотить ее в жизнь.Семерка чаш указывает на радость, массу положительных эмоций. События, которые произойдут в конце декабря, окрасят вашу жизнь позитивом.Арканы для Водолея: Рыцарь мечей, Король жезлов, Верховный ЖрецРыцарь мечей задает темп в начале месяца. Вас ждут постоянные перемещения, и вы должны уметь оперативно реагировать на изменяющиеся обстоятельства, чтобы оставаться на плаву.Король жезлов говорит о том, что к середине декабря вы определите для себя приоритетные направления и начнете вкладывать силы в их развитие. Появится уверенность в правильности своего выбора.В последнюю декаду вы почувствуете необходимость в получении духовной пищи. Верховный Жрец в данном случае указывает на переосмысление текущей ситуации.Арканы для Рыб: Королева пентаклей, Рыцарь пентаклей, Семерка пентаклейОчевидно, что приоритетной станет тема денег. Королева пентаклей связана с удовлетворением материальных потребностей. Вы сможете позволить себе приятные траты или совершить долгожданное крупное приобретение.Об устойчивом финансовом положении свидетельствуют также Рыцарь и Семерка пентаклей. Первая карта говорит об удачных вложениях, возвращении долга, одобрении ссуды. Второй аркан подводит итог всему месяцу: вас ждет успешное завершение дела и заслуженное получение вознаграждения.Потомственная гадалка Тамара Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen