Как правильно организовать корпоратив для сотрудников?

Хороший корпоратив должен поднимать командный дух Ваших сотрудников и запускать цепную реакцию хороших событий. Тут же Вы можете определить, кто из них больше подходит на руководящую должность, кто более коммуникативен или изобретателен.

С какой стороны не смотри, корпоратив - это благо. Но так только кажется. Плохой праздник может принести хаос и разлад в Ваш коллектив. С помощью сайта https://www.suveniroved.ru/ мы подготовили для Вас инструкцию по подготовке корпоратива, который сплотит Ваших сотрудников.

Сколько человек в штате?

Для компании из 20 человек необязательно нанимать организатора или профессионального ведущего. С этой должностью справится начальник или один из сотрудников. Если количество участников переваливает за 100 человек - без организатора не обойтись. Это целый фестиваль с арендой большой площадки, творческими мастерскими, фуршетными столами и прочим.

Итого, если размер штата небольшой - следуйте нашей инструкции. Если начисляет больше 100 человек - обращайтесь к профессионалам.

Организация корпоратива в 5 этапов

Здесь все, как с работой. Будет проще, если следовать конкретному плану. Разберем организацию корпоратива поэтапно:



Выбираем концепцию. Праздник будет интереснее, если Вы определитесь со стилистикой и концепцией мероприятия. Это может быть костюмированная вечеринка, ретро, бальный вечер и т.д. Задействуйте фантазию, исходя из возможностей.

Выбираем место проведения. За зал нужно договариваться заранее. Особенно, если речь идет о новогоднем корпоративе. Тут же нужно определиться с меню - расспросите сотрудников об их предпочтениях в еде.

Составляем сценарий мероприятия. Разделите предполагаемое время проведения на этапы: стол, конкурсы, танцы. Конкурсы и танцы идут между закусками, основными блюдами и десертом. Можете все упростить, просто наняв профессионального ведущего.

Позаботьтесь о музыке. Можно нанять диджея или самостоятельно подготовить подборку танцевальной музыки и лаунжа (музыки для застолья).

Подберите подарки для своего коллектива. Корпоратив должен запомниться надолго, поэтому позаботьтесь о памятных подарках и призах для победителей конкурсов. На сайте Сувенировед можно заказать корпоративные подарки с логотипом компании.



Сэкономить можно, организовав корпоратив в офисе или на природе, если погода это позволяет. Используйте наш план и делитесь собственным опытом организации в комментариях.