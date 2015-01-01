Покупка кожаной мебели. Что нужно знать?
Кожаную мебель сегодня хотят приобрести многие, ведь она роскошно смотрится в интерьере. При помощи такой мебели можно придать комнате большей презентабельности и тем самым подчеркнуть финансовое положение хозяина. В продаже встречается с кожаной обивкой диван и кресла. Купить кожаное мягкое кресло можно на сайте https://kreslastore.ru/myagkie-kresla, где представлен широкий ассортимент комфортных кресел Реклайнер.
В чем же преимущества данной мебели? Какие качества полностью объясняют её популярность?
- Мебельная обивка из кожи не накапливает в себе пыль. Ухаживать за ней просто. Стоит время от времени стряхивать с неё пыль и убирать загрязнения. Для этого можно использовать влажную тряпку и средства, предназначенные для ухода за кожей.
- Если в доме есть дети, которые часто опрокидывают различные напитки либо сладости на мебель, кожаный диван подойдёт, как нельзя кстати. На коже не останется ни следа от жидкостей либо липких сладостей. Все это легко убирается мягкой ветошью. К тому же, жидкости не впитываются в такую мебель, а соответственно пятна на ней не остаются.
- Натуральная кожа не будет электризовать одежду. Как известно, это создаёт дискомфорт при использовании мебели. Но с кожаным диваном подобных проблем не возникнет.
- Некоторым нравится запах кожи, в особенности, если обработать мебель, используя ароматическое масло.
- Кожаная мебель является абсолютно безвредной и экологической, так как она в себе не накапливает пыль. Поэтому аллергики могут смело покупать диван с обивкой из кожи.
- Стоит отнести к преимуществам кожаной мебели и её большой эксплуатационный срок. Если производилась она по всем необходимым требованиям и для её использования созданы все условия, то такие предметы мебели смогут служить на протяжении нескольких десятков лет. Но для того чтобы диван не терял своей привлекательности, следует за ним ухаживать и периодически осуществлять влажную уборку с применением специальных средств.
Что нужно знать покупателю? Каковы недостатки кожаной мебели?
Кроме преимуществ, у данной мебели также имеются и некоторые недостатки, о которых рекомендуется покупателю узнать заранее. В первую очередь стоит отметить, что для сна кожаный диван не подойдёт. К обивке тело постоянно прилипает, что создаёт неприятные ощущения и мешает полноценному отдыху.
Диваны с такой обивкой плохо переносят механические воздействия. Даже небольшие царапины на нем будут визуально заметны. В связи с этим, при наличии в доме кошек либо собак такую мебель покупать нежелательно.
После изучения всех плюсов и минусов покупателю остаётся лишь сделать вывод, подходит ли ему данная мебель.