Когда женщина перестает быть женщиной для мужа: 7 критических «порогов»

fsHH/ PixabayС чего начинается семья? В большинстве случаев с романтики, любви и трепетного отношения друг к другу. Куда же все это девается, когда свадьба отплясана и влюбленные становятся мужем и женой со стажем? В семейных разладах виноваты оба партнера, однако основная ответственность ложится на хрупкие женские плечи, потому что именно женщина оберег, атмосфера и погода в доме. Если она забывает о своих прямых женских (женственных) функциях, мужчина теряет с ней энергетическую связь, ответственную за любовь и романтику. Отношения становятся пресными и безвкусными. Это, как правило, происходит незаметно для обоих. Как поймать этот момент перехода от любви к привычке и понять, что женщина перестала быть женщиной для мужа?Психологи называют семь основных критических «порогов», переступая которые, женщина теряет свою женскую притягательность и привлекательность в глазах мужа.Рождение ребенкаПервым серьезным испытанием для прочности любви в семье становится рождение малыша. Казалось бы, ребенок – объединяющий фактор, но нет. Далеко не всегда он становится связующим звеном. Как мостик между папой и мамой, возможно и да, но между мужчиной и женщиной – редко. Женщина, ведомая сильнейшим материнским инстинктом, быстро, всецело и часто неосознанно переключается на ребенка, отбирая время для него, конечно же, у супруга. Мужчина начинает ревновать, обижаться и предъявлять претензии, но это лишь на первом этапе. Если ситуация не меняется, происходит естественное охлаждение чувств мужчины и поиск компенсации недостающей женской энергии и внимания на стороне.Превращение супруги в «тетку»Почему-то для многих женщин «штамп в паспорте» становится официальным разрешением не быть женственными, соблазняющими, увлекающими, какими они являлись в период добрачных ухаживаний и любовных игр. «Домашние» отношения упрощают семейную женщину до рабоче-крестьянского вида. Затасканный халат, отсутствие макияжа, прически, ухоженных рук или пяток – не очень приятное зрелище даже для неискушенного мужчины.Когда женщина позволяет себе демонстрировать мужу подобное пренебрежение к собственной внешности, это ее обесценивает, и она выглядит так же удручающе, как и ободранная упаковка на дорогом, красивом, качественном и нужном товаре, который сразу же становится неприглядным и малоценным. Да-да, отношения – это всегда «товар» и «покупатель». Как в случае с женщиной, так и с мужчиной. Всем хочется иметь самое лучшее.Бытовые привычкБыт – бич большинства семей. Он разрушил много союзов. Звучит, возможно, банально, и кажется, что быт не угрожает отношениям так же сильно, как, например, измена. Однако в этом заблуждении как раз и кроется главная опасность бытовых причин, влияющих на охлаждение чувств. Когда на одной территории сходятся для совместной жизни двое, каждый из них понимает уклад быта по-своему, так как привык жить до брака.Мужчина очень долго отстаивает свои холостяцкие привычки разбрасывать носки, не опускать крышку унитаза, не закрывать тюбик зубной пасты и прочее. Женщина же более организованное создание, поэтому ей непонятно, почему она должна начать любить беспорядок в доме. Когда брюзжание о выносе мусора превращается в вынос мозгов мужчине, он делает выводы, и, к сожалению, не о смене бытовых привычек, а о том, что его жена «испортилась».StockSnap/ PixabayПраво собственностиМногие пары думают, что, подписывая акт регистрации брака, они автоматически получают право на жизнь супруга/супруги. Женщины оказываются не меньшими собственницами, чем мужчины, и не только в любовно-интимном отношении. Они уверенны, что имеют полное право контролировать и управлять жизнью своего мужа. Где был, с кем встречался, куда потратил зарплату, почему не спрашивает разрешения? Шаг вправо, шаг влево жена-собственница расценивает как побег, а прыжок на месте – как попытку улететь. Выдержать такой командирский контроль не сможет даже самый влюбленный супруг. Тотальное оккупирование жизни мужа приведет либо к настоящему побегу, либо к равнодушию и охлаждению чувств с его стороны.Растворение в мужеУйти с головой в любовь и в мужчину – это разные вещи. Женщина, которая забывает о себе во имя мужчины – приносит себя ему в жертву. А любят ли жертву? Нет! Ею пользуются для удобства, а любят тех, кто любит (уважает) себя. Болезнь под названием «растворение в муже» лечится здоровым эгоизмом (не путать с эгоцентризмом). Когда женщина любит мужчину не меньше, чем себя, не забывает удовлетворять свои женские потребности, уделять время себе и увлекаться не только мужчиной, но и другими интересными сторонами жизни, она и сама становится интересной для мужа. В противном случае охлаждения любви мужчины не избежать. Он найдет «женщину» в другой женщине.Потребительское отношениеМужчина, конечно же, добытчик и финансовый фундамент семьи, однако никому не понравится, если к нему будут относиться только с потребительской точки зрения. Когда жена неустанно пилит мужа по поводу нехватки денег, а аппетиты ее растут не пропорционально адекватным возможностям финансовой потенции мужа, у него точно появится комплекс неполноценности, и на каком-то этапе истощатся не только деньги, но и нежные чувства к жене. Можно ли любить женщину, внутри которой банкомат, принимающий только безлимитные кредитные карточки?Манипуляции сексом или холод в интимной жизни с мужемСекс, как не примитивно это звучит, главная «любовь» мужчины ко всем женщинам. Жену он любит, кроме всего прочего, и за способность удовлетворять его основной природный инстинкт. Часто жены заигрываются в «дам-не дам». С помощью секса они управляют мужчиной, манипулируют его поведением и шантажируют. Конечно, в умеренных дозах это производит должный эффект, но слишком тонка грань между отказом жены и походом мужа «налево». Еще в себе женщину убивают те жены, которые вообще отказываются от секса (пусть даже в силу объективных причин) или относятся к нему, как к наказанию, повинности, супружеской обязанности, а не удовольствию. В сексе женщина, как женщина, раскрывается больше, чем в любой другой сфере жизни.Психолог Елена Цитрава

Источник: www.allwomens.ru/zen