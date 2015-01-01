«Тело никакое, всё ужасно»: Ольга Орлова подогрела к себе интерес неудачным фото

Способ привлекать к себе внимание, размещая в интернете скандальные фотографии, не вчера изобрели. Уже несколько лет им активно пользуется Анастасия Волочкова. Звезда балета заметила, что её провокационные снимки в стиле ню вызывают повышенную активность пользователей Сети. Теперь в инстаграм Волочковой сложно отыскать «приличный» снимок, зато количество рекламы в блоге артистки выросло в разы: негативные обсуждения Волочкова ловко монетизировала.Похоже, опыт Анастасии Волочковой решила перенять и Ольга Орлова.instagram.com/olgaorlova1311Сольная карьера экс-«блестящей» не задалась, а роль ведущей «Дома-2» пока не принесла всеобщего обожания.instagram.com/olgaorlova1311И хотя Ольга Орлова активно ведёт страничку в сети Instagram, количество сообщений под публикациями не превышает обычно и сотни в сутки.Ольга Орлова спровоцировала критику своей внешностиСегодня Ольга Орлова решилась на отчаянный шаг — телеведущая разместила неудачное фото, на котором пропорции её тела выглядят неестественно. Чтобы обратить внимание критиков на снимок, певица оставила комментарий, который прямо призывает хейтеров обсудить изъяны фигуры:Идеальный вторник 🙈🌴🌊🤗 Простите меня за летние фотки 🙈 P. S. Ну и ,конечно же, #хейтерыналетайте ! Фото неудачное, тело никакое, всё ужасно, и т д✌🏼instagram.com/olgaorlova1311Конечно, в комментариях тут же появились поклонники Орловой, которые заполнили обсуждения восторженными постами. Однако хейтеры тоже не заставили себя долго ждать:ottepel51 Ужас ! Ноги нельзя показывать вообще 🤭 galinarachina Фото ужасное!!!! consaltakatya50 Красивое желеобразное тело🤪👌 yankaya1975 Оля..учись фотошопить🤩 olehkamiro Плавает быстро наверное с такими лапками. nocturna9 Даже ракурс снизу не сделал ноги длинее, как так то 😅Интересно, что за несколько часов пост Ольги Орловой набрал 800 комментариев. Такое количество сообщений публикации телеведущей набирают лишь за неделю. Скоро, видимо, в блоге Орловой появится прибыльная реклама? 🙈instagram.com/olgaorlova1311«Её в плуг впрягать можно»: Анну Семенович раскритиковали за лишние килограммыЗвёзды делятся на две категории: одни старательно борются с лишним весом, для чего пропадают в спортзалах, питаются росой и периодически ложатся под скальпель пластического хирурга. А другие махнули рукой на избыточные килограммы и наслаждаются всеми прелестями жизни.Похоже, Анна Семенович относятся ко второй категории. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen