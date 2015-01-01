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«Тело никакое, всё ужасно»: Ольга Орлова подогрела к себе интерес неудачным фото

Andre
«Тело никакое, всё ужасно»: Ольга Орлова подогрела к себе интерес неудачным фото
Способ привлекать к себе внимание, размещая в интернете скандальные фотографии, не вчера изобрели. Уже несколько лет им активно пользуется Анастасия Волочкова. Звезда балета заметила, что её провокационные снимки в стиле ню вызывают повышенную активность пользователей Сети. Теперь в инстаграм Волочковой сложно отыскать «приличный» снимок, зато количество рекламы в блоге артистки выросло в разы: негативные обсуждения Волочкова ловко монетизировала.

Похоже, опыт Анастасии Волочковой решила перенять и Ольга Орлова.

instagram.com/olgaorlova1311

Сольная карьера экс-«блестящей» не задалась, а роль ведущей «Дома-2» пока не принесла всеобщего обожания. 

instagram.com/olgaorlova1311

И хотя Ольга Орлова активно ведёт страничку в сети Instagram, количество сообщений под публикациями не превышает обычно и сотни в сутки.

Ольга Орлова спровоцировала критику своей внешности

Сегодня Ольга Орлова решилась на отчаянный шаг — телеведущая разместила неудачное фото, на котором пропорции её тела выглядят неестественно. Чтобы обратить внимание критиков на снимок, певица оставила комментарий, который прямо призывает хейтеров обсудить изъяны фигуры:

 

Идеальный вторник 🙈🌴🌊🤗 Простите меня за летние фотки 🙈 P. S. Ну и ,конечно же, #хейтерыналетайте ! Фото неудачное, тело никакое, всё ужасно, и т д✌🏼

instagram.com/olgaorlova1311

Конечно, в комментариях тут же появились поклонники Орловой, которые заполнили обсуждения восторженными постами. Однако хейтеры тоже не заставили себя долго ждать:

ottepel51 Ужас ! Ноги нельзя показывать вообще 🤭 galinarachina Фото ужасное!!!! consaltakatya50 Красивое желеобразное тело🤪👌 yankaya1975 Оля..учись фотошопить🤩 olehkamiro Плавает быстро наверное с такими лапками. nocturna9 Даже ракурс снизу не сделал ноги длинее, как так то 😅

Интересно, что за несколько часов пост Ольги Орловой набрал 800 комментариев. Такое количество сообщений публикации телеведущей набирают лишь за неделю. Скоро, видимо, в блоге Орловой появится прибыльная реклама? 🙈

instagram.com/olgaorlova1311

«Её в плуг впрягать можно»: Анну Семенович раскритиковали за лишние килограммы

Звёзды делятся на две категории: одни старательно борются с лишним весом, для чего пропадают в спортзалах, питаются росой и периодически ложатся под скальпель пластического хирурга. А другие махнули рукой на избыточные килограммы и наслаждаются всеми прелестями жизни. 

Похоже, Анна Семенович относятся ко второй категории. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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