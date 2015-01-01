10 имен мужчин, склонных к измене

Free-Photos/ PixabayСупружеская верность и доверие к партнеру – основа счастливой семейной жизни. Но часто идиллия разрушается из-за мужских измен. Психолог Денис Северов на основе личной практики сделал вывод, что 85% неверных мужей не планируют покидать семью, ценят супругу и становятся хорошими отцами.Известный исследователь имен Борис Хигир, считает, что анализируя значение имени, можно заранее выявить предрасположенность мужчин к супружеской неверности. Предлагаем подборку из 10 мужских имен, носители которых склонны к изменам.Денис – обладатель жизнерадостного, общительного нрава, которым его наделяет Дионис – бог веселья. Поддается искушению легкой, беззаботной жизни. Денис очень азартен в любви, живет чувствами. Иногда эмоции преобладают над разумом, и он, забывая о семье, отдается новому увлечению.Природное обаяние открывает ему путь к сердцам женщин, чем Денис беззастенчиво пользуется. Он романтик и ценитель женской красоты, покоряет девушек галантным обхождением, изысканными комплиментами. Свои похождения держит в тайне не только от жены, но даже от близких друзей. Несмотря на многочисленные увлечения, дорожит семьей и детьми.Дмитрий – умный, настойчивый, волевой человек. Его покровительница, богиня плодородия Деметра, наградила своего подопечного крайней влюбчивостью и неукротимым темпераментом. Дмитрий часто и без угрызений совести меняет объекты своей симпатии, романтическое отношение к прекрасному полу сохраняет до старости.Женщин покоряет красноречием, открытой улыбкой, неунывающим характером. У него слабое чувство ответственности перед супругой. Перевоспитывать Дмитрия бесполезно: можно либо смириться с его любвеобильностью, либо разрывать отношения.Роман – обладает острым, гибким умом, часто увлекается новыми идеями, но быстро остывает. Он импульсивный, легкомысленный, непостоянный человек. Роман пренебрегает моральными нормами, многократно меняет избранниц, пока не найдет девушку, готовую целиком посвятить ему свою жизнь.Но даже в этом случае Роман не станет идеальным супругом: жажда новых впечатлений, любовь к разнообразию толкают к изменам. Его ветреный характер создает проблемы в семье. Он страстный, изобретательный любовник, но предпочитает демонстрировать свои таланты на стороне. При этом Роман внимательно относится к домашним обязанностям и очень любит детей.Степан – сильная личность с явными задатками лидера. Это отзывчивый человек, готовый прийти на помощь. Степан наделен организаторскими способностями, у него много друзей. Любит женское общество: расточает комплименты, проявляет себя как веселый, талантливый рассказчик. В любовных отношениях ценит приключения, интригу, элемент авантюры.Семейную жизнь со Степаном осложняет его чрезмерная общительность, увлечение женщинами, стремление к разнообразию в интимной сфере. К изменам его толкают скука и ежедневная рутина. В обыденной жизни ему не хватает романтики и новизны ощущений.Olichel/ PixabayИван – обладает противоречивым характером: в одном человеке совмещаются доброта и жестокость, сила и слабость, скупость и щедрость. Двойственность Ивана проявляется и в супружеских отношениях: он вроде бы дорожит браком, но не упускает возможности проверить свое мужское обаяние на подругах жены или своих сотрудницах.Желание самоутвердиться толкает Ивана на покорение новой избранницы. В мужской компании может похвастаться своими победами: считает, что таким образом повышает свой статус.Ростислав – добрый, отзывчивый, трудолюбивый человек. Он неплохой семьянин, но его основной недостаток – слабохарактерность. Он легко поддается влиянию более сильных личностей, что и становится основной причиной измен Ростислава.За компанию с друзьями может пуститься во все тяжкие. Ростислав легко хмелеет, теряет самоконтроль, поддается искушению «пойти налево». Потом будет каяться, просить прощения у супруги и вести себя примерно. Но только до того времени, пока вновь не окажется в обществе веселых приятелей.Остап – чувствительный и ранимый человек, скрывающий свои переживания под маской равнодушия, а иногда и цинизма. Осторожно сходится с людьми, его притягивает женское общество, но одновременно он боится попасть в эмоциональную зависимость, поэтому часто меняет партнерш.Женится поздно, но и после свадьбы не хранит супружескую верность. Жизнь в браке рассматривает как угнетающую обязанность. Измена для Остапа – повод доказать себе, что он свободен в своих поступках; способ поднять самооценку.Виталий – дружелюбный, веселый, остроумный мужчина. В любовных отношениях он беспечный и легкомысленный, но пользуется успехом у женщин. В молодости не склонен к длительным отношениям, часто меняет избранниц, не считает, что у него есть перед девушками моральные обязательства.В супруги выбирает женщину, которая будет по-матерински его опекать, станет верным другом. Он дорожит семьей, но не готов сразу изменить свои донжуанские привычки и стать верным мужем. После свадьбы неоднократно заводит романы на стороне.Артур – смелый, решительный человек, умеющий найти выход в экстремальной ситуации. Увлекается опасными видами спорта. В любовных отношениях ценит остроту ощущений, понятие «супружеская верность» не входит в его лексикон.Создав себе образ мачо, считает своим долгом поддерживать репутацию, несмотря на возраст и семейное положение. Артур до преклонных лет сохраняет сексуальную активность, считает, что измены держат его в тонусе, помогают продлить молодость.Никита – серьезный, настойчивый, упрямый мужчина с изрядной долей эгоизма. В молодости Никита обладает неотразимым обаянием, привлекает девушек, но слишком беспечен и непостоянен. Женившись, на некоторое время успокаивается, ведет спокойную жизнь.Но когда приходит кризис среднего возраста, Никита снова решается на внебрачные связи. С помощью измен он старается восстановить душевное равновесие, заполнить внутренний вакуум.

Источник: www.allwomens.ru/zen