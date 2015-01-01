Алексей Воробьёв сообщил о смерти любимого друга: корги Элвис-Мелвис умер от пневмонии

На протяжении четырёх дней поклонники Алексея Воробьёва переживали за жизнь любимого пса артиста. Певец рассказал в Instagram, что всеобщий любимчик Элвис-Мелвис находится в ветеринарной клинике. У собаки начались серьёзные проблемы с дыханием.instagram.com/mr.alexsparrowПоклонники Воробьёва прекрасно знали, как много значит для артиста его пёс. Восьмилетний корги был настоящим другом Алексея. В Инстаграм Воробьёва фотографии с Элвисом появлялись регулярно.instagram.com/mr.alexsparrowДаже на шоу «Холостяк» Алексей Воробьёв взял своего верного друга. И, конечно, Элвис-Мелвис очаровал и всех участниц, и зрителей.instagram.com/mr.alexsparrowАлексей Воробьёв не может сдержать слёз, когда говорит о своей собакеКаждый день в блоге Алексея Воробьёва подписчики оставляли сотни пожеланий здоровья Элвису. Интернет-пользователи не теряли надежды, что жизнерадостный корги сумеет победить тяжёлую болезнь, ведь ему всего 8 лет — средний возраст для собаки.instagram.com/mr.alexsparrowПохоже, и сам Алексей Воробьёв был уверен, что Элвис-Мелвис выкарабкается. Певец вчера прилетел в Москву на запись нового клипа, оставив собаку в США.instagram.com/mr.alexsparrowОднако сегодня Алексей узнал, что его лучший друг умер. Печальные последние новости певец сообщил у себя в блоге. Подписчики артиста моментально отреагировали на сообщение, оставив под ним тысячи постов соболезнований.instagram.com/mr.alexsparrowСейчас Алексей Воробьёв возвращается в США, чтобы проститься с Элвисом. В сториз артист оставил видеообращение, где поблагодарил поклонников за поддержку. Певец не смог сдержать слёз и закончить фразу — настолько тяжело он переживает смерть любимца.instagram.com/mr.alexsparrowПоправившийся Алексей Кабанов из группы «Корни» обиделся на критику в InstagramБольше всех интернет-пользователей удивил Алексей Кабанов. Музыкант поправился и сегодня заметно отличается от того стройного юноши, который так полюбился зрителям в группе «Корни». Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen