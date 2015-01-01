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Как ухаживать за собой, если лень и нет времени, а выглядеть надо на 100%

Andre
Как ухаживать за собой, если лень и нет времени, а выглядеть надо на 100%
Иногда смотришь на себя в зеркало, и понимаешь, что пора что-то менять. Отражение в нем просто не радует. Женская красота состоит из многих деталей, и если нет времени и лень ухаживать за собой, то придерживайтесь следующих советов. Они позволят выглядеть эффектно уже через неделю.

Прическа

Отросшие корни, сухие кончики никого не украшали. Стоит прислушаться к знаменитому высказыванию Софи Лорен о том, что «прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь». Посещайте своего парикмахера вовремя, и вы увидите, как изменится ваш облик в целом.

Маникюр

Неухоженная кожа рук, заросшая кутикула и облупившийся лак делают женщину неопрятной. Меткая цитата знаменитой основательницы модного дома Коко Шанель говорит о том, что «руки — визитная карточка девушки». Если нет времени освежать маникюр, покройте ногти гель-лаком, который продержится пару недель.

Купите линзы

Это самый просто способ почувствовать себя свободнее, привлекательнее и моложе.

Темные круги под глазами

Они придают женщине болезненный и уставший вид. Используйте утром корректор, чтобы выглядеть свежо и эффектно. Популярный визажист Пэт МакГрат предлагает купить белый карандаш для глаз, чтобы придать взгляду отдохнувший вид. Достаточно нанести его на нижнее веко. А замаскировать красные глаза помогут сосудосуживающие глазные капли.

Легкий загар

Самый простой вариант выглядеть привлекательно. Необязательно посещать солярий, сейчас есть много хороших лосьонов и кремов, которые придадут коже легкий загар. Исключить неровный тон после окраски поможет предварительный пилинг кожи.

Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Красота женщины
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