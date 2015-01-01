Как ухаживать за собой, если лень и нет времени, а выглядеть надо на 100%

Иногда смотришь на себя в зеркало, и понимаешь, что пора что-то менять. Отражение в нем просто не радует. Женская красота состоит из многих деталей, и если нет времени и лень ухаживать за собой, то придерживайтесь следующих советов. Они позволят выглядеть эффектно уже через неделю.ПрическаОтросшие корни, сухие кончики никого не украшали. Стоит прислушаться к знаменитому высказыванию Софи Лорен о том, что «прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь». Посещайте своего парикмахера вовремя, и вы увидите, как изменится ваш облик в целом.МаникюрНеухоженная кожа рук, заросшая кутикула и облупившийся лак делают женщину неопрятной. Меткая цитата знаменитой основательницы модного дома Коко Шанель говорит о том, что «руки — визитная карточка девушки». Если нет времени освежать маникюр, покройте ногти гель-лаком, который продержится пару недель.Купите линзыЭто самый просто способ почувствовать себя свободнее, привлекательнее и моложе.Темные круги под глазамиОни придают женщине болезненный и уставший вид. Используйте утром корректор, чтобы выглядеть свежо и эффектно. Популярный визажист Пэт МакГрат предлагает купить белый карандаш для глаз, чтобы придать взгляду отдохнувший вид. Достаточно нанести его на нижнее веко. А замаскировать красные глаза помогут сосудосуживающие глазные капли.Легкий загарСамый простой вариант выглядеть привлекательно. Необязательно посещать солярий, сейчас есть много хороших лосьонов и кремов, которые придадут коже легкий загар. Исключить неровный тон после окраски поможет предварительный пилинг кожи.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen