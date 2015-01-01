«Галкин, сними шаровары»: необычный наряд Максима Галкина насмешил интернет-пользователей

В отличие от некоторых своих коллег по сцене, Максим Галкин обычно придерживается классики в одежде. Тот же предшественник юмориста Филипп Киркоров уже стал объектом насмешек, когда речь идёт о блестящих аксессуарах: страсть певца к блёсткам, перьям, стразам, экстравагантным нарядам регулярно критикуется зрителями.instagram.com/fkirkorovОднако и Максим Галкин на днях удивил общественность своим внешним видом. Нет, муж Аллы Борисовны пока не приобрёл себе пиджак в гирляндах или туфли в зеркальных осколках…Максима Галкина раскритиковали за модный лукСудя по всему, Максим Галкин внимательно отслеживает последние новости фешн-индустрии. На днях шоумен вместе с супругой принял участие в импровизированном концерте, который был посвящён дню рождения Ольги Крутой.Ни сам Галкин, ни Алла Пугачёва, которая уже несколько лет активно ведёт свой блог в Instagram, не стали размещать в сети фото и видео с праздника. Однако в эпоху интернета невозможно утаить событие такого масштаба.В блогах участников мероприятия появились сюжеты, на которых Алла Борисовна, Максим Галкин и Валерий Леонтьев поздравляют именинницу.instagram.com/alla_pugacheva_forumОбраз Примадонны не вызвал вопросов у пользователей интернета, а вот внешний вид её мужа насмешил общественность:tamara_kovt Галкин сними шаровары и не позорься Хватит "Аллуси" в полуперчатках мотоциклиста _zhanna_2701_ Че за прикид,Макс??? natasha758e А что за наряд у Максимки??😂😂😂😂 krist.tchernenko Галкин под Пугачову косит? Болахоны носить начал. 😂😂😂 anya.dolgova2017 Правда, Максим такой смешной в шароварчиках...😁😁😁😁👍👍👍 manana280365 Что за балахон на себя напялил Максим? dmitryi_kravhenko Алла одень мужа в нормальную одеждуinstagram.com/fan_fkirkorovКстати, досталось и Валерию Леонтьеву. Облегающие брюки не новинка в гардеробе певца, однако в этот раз фолловеры посчитали внешний вид артиста вызывающим:tatyan51kz Ну на кого мужики стали похожи!? Леонтьев обтянул ноги узкими брючками. Галкин вообще в каком-то халате...«Похожа на бегемотиху»: подписчики Регины Тодоренко прокомментировали её новое фотоНа днях Регина Тодоренко разместила забавный снимок у себя в блоге. Телезвезда сделала фото, на котором попыталась изобразить знаменитого Ждуна. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen