Кто из мужчин по знаку зодиака любит "мозгоедок", а кто "мудрых женщин"

GForce123/ PixabayЗвезды определяют не только темперамент мужчин, но также и их пристрастия. Кто-то получает удовольствие от страстных разборок со второй половинкой, а кому-то нужна духовная связь с мудрой женщиной.ОвенОвны снисходительно относятся к интеллектуальным способностям женщин. Они искренне полагают, что "место женщины - на кухне". Эти ребята никогда не позволят себя "учить", не потерпят вынос мозга. Мозгоедок они моментально вышвырнут на улицу. Овнам нужна мудрая женщина, способная молчать и не пилить их за очередные промахи.ТелецТельцам также импонируют мудрые женщины, однако на практике ребятам чаще попадаются мозгоедки. Дело в том, что представители земной стихии славятся своим терпением. Эти мужчины могут выдержать долгий спич второй половинки, и спокойно пойти пить кофе. Вывести их из себя довольно трудно. Поэтому рядом с добродушным флегматиком Тельцом часто вьется злостная мозгоедка, которая спустя годы становится (благодаря мужчине) по-настоящему мудрой женщиной.БлизнецыБлизнецы любят чесать языком, могут это делать в любое время суток. Однако в женщинах эти парни ищут высокий интеллект. Им даже нравится вынос мозга, если его делает умная супруга. Они будут завороженно слушать слова, наслаждаться точным подбором аргументов. Лишь в зрелом возрасте ребятам может захотеться связи с мудрой женщиной.РакА вот Ракам противопоказано встречаться с мозгоедкой. Им нужна классическая хозяйка домашнего очага: спокойная, любящая, мудрая. Вздорных женщин эти ребята не потерпят. Раки слишком эмоционально все воспринимают. Истерика любимых, нервные выволочки - это сильно бьет по их психике.ЛевЛьвы редко делают свой выбор по этому принципу. Они слишком хорошо умеют управлять людьми, чтобы обращать на такие "мелочи" внимание. Для этих ребят важнее порода женщины, ее соответствующий уровень. Если мозгоедка будет себя слишком активно вести - Лев всегда найдет на нее управу: закидает подарками, отвезет на Бали и т.д. Главное, чтобы она выглядела красиво, и не бросала тень на его репутацию.ДеваДевы сами являются мозгоедами зодиака. Переплюнуть их в этом практически невозможно. Даже пытаться не стоит. Если женщина будет настаивать на необходимости диспута, то ей мало не покажется. Мужчина выскажет ей в лицо все, что думает. Будет использовать самые точные и острые слова, железные аргументы. Лучше не провоцировать внутреннего критика Девы - себе же дороже.ВесыВесы справятся с любой межличностной проблемой. Партнер выносит мозг? Нужно выяснить причины. Подозрительно молчит? Это еще хуже. Однако не стоит думать, что Весы глубоко поймут или прочувствуют женщину. Это воздушные ребята, априори не способные на глубокие эмоции. Им важна лишь гармония в союзе, чтобы лишний раз не беспокоить свою нервную систему. Поэтому среди них много психотерапевтов. Вылечат любую мозгоедку, наставят на путь истинный.СкорпионЭтим мужчинам нужен тотальный контроль над своей половинкой. Женщина может творить что угодно, но принадлежать она должна только ему - Скорпиону. Если она умеет страстно выносить мозг - тем даже лучше. Накал эмоций по душе представителям знака. Чем яростнее происходит выяснение отношений, тем интереснее потом в постели. Житейская мудрость и спокойствие у этих мужчин ассоциируется со скукой.luxstorm/ PixabayСтрелецСтрельцы свободолюбивы, любят познавать мир, путешествовать. Дома им нужна тихая гавань. Если женщина внезапно вздумает пилить им мозг - они тут же исчезнут. Здесь еще важно учитывать фактор конкуренции: Стрельцы любят поучать людей, делиться своим опытом. Поэтому попытку любимой перетянуть одеяло на себя они не потерпят.КозерогУ Козерогов самый жесткий отбор кандидатов. Эти ребята годами выискивают себе пару, изучают все характеристики. Дефект "мозгоедства" они вычислят сразу. И в 9 случаях из 10 откажутся от любых притязаний на такого человека. Исключение может составить лишь брак по расчету. Если дама из высоких сословий, то Козерог станет взвешивать все за и против.ВодолейНи за что. Ни за какие пряники Водолеи не станут терпеть мозгоедок. Они даже переспросят имя человека, будто впервые его видят. Их стремление к свободе от любых ограничений, рамок и правил включает в себя пункт "отсутствие распила мозга". Женщине нельзя ни при каких обстоятельствах пилить своего мужчину, если она хочет удержать его. Его гениальный мозг не для того предназначен, чтобы есть его ложкой. Водолея нужно холить и лелеять, и молчать в тряпочку. Другими словами, быть мудрой женщиной.РыбыСамый непредсказуемый знак в этом плане. Любитель романтики и сентиментальных историй не очень любит возвращаться на грешную землю. А мозгоедка будет норовить его всякий раз стукнуть об твердь, что чрезвычайно болезненно для этого мужчины. Чувствительная психика может и не выдержать такого обращения. В то же время Рыбы являются самыми сострадательными из всех. Они лучше остальных могут понять причины такого поведения женщины. В таком случае мужчины становятся настоящими психоаналитиками, "лечат" своих близких любовью.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen