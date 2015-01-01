Подиумная косметика Label.M из Британии

Забота и уход за волосами – неотъемлемый пункт ежедневных процедур для каждой женщины, желающей иметь максимально привлекательный и ухоженный внешний вид. Красивая прическа не только дополняет ваш образ, но также делает его более целостным. Именно поэтому девушки тратят так много времени на стайлинг и укладку. Безопасный, сбалансированный и бережный уход за волосами в процессе создания причесок обеспечит профессиональная подиумная косметика от известного британского бренда Label.M. Компания уже много лет занимается созданием высококлассной косметики, успевшей занять почётное место в самых модных парикмахерских салонах мира.

Эксклюзивная косметика лондонской высокой моды

Принципиальное отличие от обычных средств

Label.M – знаменитый производитель профессиональных средств и аксессуаров по уходу за волосами. Бренд создан не менее известной академией Toni&Guy, основатели которой сформулировали свою уникальную философию: форму прически создает только квалифицированный стилист, цвет – задача технолога, а за текстуру отвечает косметическая продукция Label.M. Активно используя такое кредо, производитель предоставляет отличную возможность испытать на себе все преимущества салонного ухода непосредственно на дому. Применять косметику этого бренда в домашних условиях очень просто, ведь она идеально подходит для любого типа волос. Эта компания – единственный британский бренд, обладающий подиумным статусом, благодаря чему производитель ежегодно демонстрирует свои достижения на одном из самых известных событий в мире моды, а именно – London Fashion Week. Кроме того, многие элитные парикмахерские салоны и салоны красоты предпочитают использовать косметическую продукцию исключительно этой торговой марки.

Многие девушки интересуются, в чем же различие между обычной магазинной и так называемой подиумной косметикой, ведь средства отличаются не только по стоимости, но также составом, свойствами и типом упаковки. Обычная косметика позволяет подчеркнуть красоту женского лица, слегка скрыть или подкорректировать недостатки. К ней относятся всевозможные тональные средства, помады, тени, румяна, тушь и кремы. Такая продукция продается в обычных косметических магазинах и предназначена для использования в домашних условиях. Что касается подиумной косметики, то она применяется исключительно в салонных условиях, отличаясь более высоким качеством и особым составом, насыщенным активными веществами. Кроме того, она гипоаллергенна и, в отличие от обычной, не имеет запаха. Еще одним важным свойством профессиональной, подиумной косметики является ее устойчивость. Она изготавливается из особых компонентов, благодаря которым долго держится на лице или волосах. Это особенно важно в процессе многочасовых съемок и фотосессий, а также на модных показах и мероприятиях, где модель продолжительное время должна находиться в центре внимания.

Помимо состава и свойств, профессиональная косметика отличается и типом упаковки. Как правило, емкости для хранения таких средств изготавливаются из прозрачного пластика, что существенно упрощает работу стилиста, которому не нужно постоянно искать подходящий вариант среди многочисленных флакончиков и бутылочек. Оформление упаковок тоже очень минималистично, ведь профессиональная косметика должна привлекать не этикеткой, а содержимым. Стилисты покупают продукцию Лейбл М из-за превосходных свойств, а не всяких маркетинговых уловок.

Широкий выбор профессиональных средств Лейбл М

Вся косметическая продукция бренда Label.M делится на четыре основные категории, определяющиеся предназначением и направлением использования. Подготовительная стадия Cleanse состоит из восьми очищающих, питающих шампуней, поддерживающих цвет и восстанавливающих поврежденные, ослабленные волосы. Следующим пунктом в каталоге бренда идут кондиционирующие средства, представленные в десяти различных вариантах. Они разработаны для завершающей фазы очищения волос, а также обеспечения дополнительного питания, придания эффектного блеска.

Уникальная серия Create – выбор ведущих мировых стилистов. Она используется для комплексной подготовки волос к укладке и включает в себя всевозможные муссы для придания объема, протеиновые спреи, кремы для вьющихся локонов, а также защитные средства, оберегающие волосы от термического воздействия во время «горячей» завивки. Косметическая продукция из завершающей серии Complete придаст заключительный штрих в создании вашего образа, добавив необходимого объема, блеска, а также усилив фиксацию. Оптимальную степень фиксации можно подобрать благодаря большому выбору готовых средств. Британский бренд Label.M позаботился о каждой детали, что позволяет создавать по-настоящему уникальные, эффектные образы.