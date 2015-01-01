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Как заставить человека о вас думать: Передача мыслей на расстоянии

Andre
Как заставить человека о вас думать: Передача мыслей на расстоянии
kellepics/ Pixabay

Мало кто из нас не мечтает иметь телепатические способности. Ведь очень хочется иногда повлиять на поведение определенного человека, а он даже словесные аргументы слушать не хочет и избегает общения. Конечно, можно посвятить много времени изучению биоэнергетических техник для развития экстрасенсорики, однако существуют и более простые методы. Они не менее эффективны и дают хорошие результаты. У новичков вряд ли получится осуществить внушение с первого раза, но после нескольких занятий должны появиться первые успехи.

Методы передачи мыслей на расстоянии

Применяя любой метод, будьте предельно сконцентрированы. Результат зависит только от ваших способностей визуализации и фокусировки на объекте внушения. Настроиться на работу и отключиться от повседневной суеты можно с помощью недолгого созерцания огня свечи, кристалла горного хрусталя или льющейся воды. Уделите подготовке 10-15 минут и приступайте к основному занятию.

Способ №1: оживление мыслеобраза

Под мыслеобразом подразумевается фантом человека, которому вы хотите внушить свои мысли. Основная задача – представить его максимально реалистично, детализировать образ, наделить его характеристиками, присущими объекту воздействия. Для начала можно пользоваться фотографией, но в дальнейшем все будет получаться и без снимков.

Сядьте на стул, возьмите фотографию и зажмите ее в руках на уровне своего солнечного сплетения. Закройте глаза.

Визуализируйте нужного человека, постарайтесь услышать его голос, почувствовать его запах, увидеть в подробностях его лицо, одежду. Понаблюдайте за ним несколько минут.

Сконцентрируйтесь на области своего третьего глаза. Представьте, что из нее исходят лучи и соединяются с такой же точкой на лбу объекта воздействия.

Через лучи начинайте передавать нужную информацию. Например, можно отправлять такой посыл: «(имя) позвони сейчас (свое имя)», «(имя) вспомни сейчас о (свое имя)» и т.д. Старайтесь использовать простую формулировку, не требующую сильных энергозатрат.

Завершите упражнение, открыв глаза. Некоторое время удерживайте в сознании мыслеобраз, затем плавно отпустите его.

Способ №2: метод проекции

Эту технику рекомендуется использовать после освоения первой, поскольку она сложнее, требует большей концентрации и отнимает много сил. Конечно, и отклик от объекта внушения последует быстрее, чем в первом случае.

Суть метода заключается в том, чтобы спроецировать тело конкретного человека на себя и мысленно выполнить за него желаемые действия. Таким образом, в невидимой оболочке реального субъекта будет записана определенная программа, и он неосознанно начнет ей следовать.

Примите удобное сидячее положение. Сложите ладони в молитвенном жесте и расположите их на уровне своего солнечного сплетения.

Думайте о нужном вам человеке, одновременно ощущая тепло в ладонях. Уделите этому этапу 5-7 минут.

Начните медленно разводить руки в стороны, представляя вместо своих рук руки объекта воздействия. Проецируйте его образ на себя, но не копируйте его, а постарайтесь стать тем, о ком вы думаете. На это может уйти 10-20 минут.

Совершите мысленно те действия, которые в реальности должен совершить реальный субъект. Например, представьте, как вы набираете конкретный номер телефона, произносите определенные слова и т.д.

Когда вы захотите закончить упражнение, плавно вернитесь к своей оболочке. Проекция должна исчезнуть постепенно, не торопитесь резко обрывать связь. После этой техники возможен кратковременный упадок сил.

Рада Черный Эксперт в области духовных практик

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Непознанное
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