«Руки-базуки Даны Борисовой»: ведущая насмешила неудачным фото

Иногда так и хочется сказать звёздам, которые пытаются улучшить свою внешность на снимках при помощи фотошопа: «Не умеешь — не берись». Сколько уже раз знаменитости «палились» с непропорционально длинными ногами и тонкими талиями, из-за которых плывёт весь фон… А сколько случаев, когда на фото из-за ретуширования просто исчезают некоторые части тела — носы и пупки?! Вчера Дана Борисова стала объектом глумления интернет-пользователей.instagram.com/danaborisova_officialЗа последние годы Дана Борисова из популярных телеведущих плавно переместилась в отряд «сбитых лётчиков», которых можно увидеть на скандальных телешоу в качестве экспертов или гостей. Теперь Дана зарабатывает на походах по телеканалам и рекламе в Instagram.instagram.com/danaborisova_officialА на днях экс-ведущая побывала на церемонии вручения премии «Супермама». И хотя никаких призов Борисова не получила, в её инстаграме появилось новое фото с мероприятия.Короткие отёкшие руки Даны Борисовой бурно обсуждают в сетиНовый снимок Даны Борисовой неожиданно вызвал поток насмешек от интернет-пользователей. Не сразу фолловеры поняли, что произошло с руками телезвезды: они стали короткими и опухшими. Среди версий появились даже предположения, что Борисова вновь взялась за старое, и опухшие руки — результат употребления запрещённых препаратов:mi_la1521 Что с руками ?на отеки похоже d_evka Походу она продолжает употреблять.. marina_revjakina Отёки запойные по ходу flower.pink.fl Пипец!!! Она че опять на крокодилы подсела?🙈instagram.com/danaborisova_officialОднако большинство фолловеров догадались, что причиной таких проблем с руками стало неумение пользоваться фоторедакторами. Похоже, Дана хотела подчеркнуть талию, но что-то пошло не так:dashasalamon Дана, что тут курила, что так зафотошопила себе руки????😂 helga_kz о май гад, я такого фотошопа еще не виделп😂👍 k.anfubolo Руки базуки даны борисовой ihate_you_sof Ну научись фотошопить 😹 плииииииз❤️ lobanova6047 Руки-базуки!! vanyaivan1 Руки базуки 😂Добавим, что несколько часов назад Дана Борисова отреагировала на вопросы подписчиков относительно своих рук и выставила в сториз фото без фотошопа:instagram.com/stories/danaborisova_officialДрузья, а вы умеете пользоваться фоторедакторами? Никогда не палились? Уверены? 😂Дана Борисова: за участие в программе о Евгении Осине Наталья Штурм затребовала 30 тыс. рублейДана Борисова рассказала у себя в Instagram, что побывала на канале «Спас» в гостях у Бориса Корчевникова, где поделилась воспоминаниями об умершем певце. Напомним, что Дана Борисова пыталась помочь артисту избавиться от алкогольной зависимости. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen