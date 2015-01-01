Безопасно ли УЗИ во время беременности?
Беременность - очень деликатный и ответственный этап в жизни каждой женщины. И будущая мама постоянно задумывается о безопасности и необходимости той или иной процедуры, в том числе и УЗИ. Простая истина гласит, что ничего абсолютно безопасного, но насколько опасно УЗИ, стоит ли его делать или лучше отказаться?
Научными исследованиями 1970 года было доказано, что большие дозы ультразвукового облучения могут вызвать непоправимые генетические изменения в хромосомах и привести к гибели плода. Но такие дозы облучения никогда не используются для исследования человеческого ребенка. Обычная ультразвуковая диагностика не несёт никакого вреда зарождающейся жизни. Именно поэтому, исходя из многолетнего опыта, академия ВОЗ рекомендует беременным делать четыре ультразвуковых исследования для наблюдения за жизненными показателями плода. Но есть одна особенность: до срока в 10 недель делать УЗИ не рекомендуется. Сделать УЗИ можно даже а дому, обратившись в центр УЗИ диагностики на сайте uzi-diagnostika.msk.ru. Здесь можно вызвать специалиста на дом.
Почему же возникают сомнения насчет безопасности УЗИ?
Сомнения в безопасности УЗИ возникают из-за периодически появляющихся научных работ, основанных на опытах над животных. Исследования на человеке в этой области не проводились. Например дублинские ученые в 1999 году публикуют статью о вреде УЗИ основанную на эксперименте с лабораторными мышами. Это исследование выявило, что у мышей подвергшихся ультразвуковому исследованию риск развития рака был выше, чем у мышей не подвергавшихся такой диагностике. И хотя достоверность таких исследований ставится под сомнение, игнорировать совсем их результаты невозможно.
Стоит ли делать УЗИ?
Как и в любом другом виде медицинского вмешательства, в УЗИ существуют плюсы и минусы. Причем плюсов намного больше.
Преимущества УЗИ:
- Первое УЗИ делается на сроке 8-10 недель. Оно необходимо для определения правильности прикрепления оплодотворённой яйцеклетки и для исключения внематочной беременности. Это позволяет сохранить женщине здоровье и быть уверенной, что плод развивается.
- Второе УЗИ – это плановый скрининг. Производится на сроке 12-15 недель и позволяет детально изучить плод и заметить наличие грубых патологий развития, зачастую несовместимых с жизнью.
- Третье УЗИ – второй скрининг. На нём производятся замеры органов, устанавливаются сроки развития плода, а так же становится заметно мельчайшие отклонения от нормы. К тому же, второй скрининг позволяет определить пол ребенка с точностью до 90%.
- Четвертое УЗИ – третий и последний плановый скрининг. Последний раз проводятся замеры плода, определяется количество околоплодных вод, а так же врач может рассмотреть структуру и готовность внутренних органах малыша, измерить пуповинный кровоток и установить степень зрелости плаценты.
УЗИ – одна из самых безопасных и не инвазивных процедур диагностики беременности. Оно позволяет установить пороки развития, что даёт родителям возможность начать лечение на ранних сроках. Но выбор делать УЗИ или нет всегда остаётся за беременной женщиной, поэтому прежде чем отказываться от этой процедуры, следует взвесить все за и против.