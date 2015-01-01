Эффектные образы с UGG Dakota

Модные и уютные мокасины UGG Dakota отличный вариант для всех активных людей, которые желают следовать трендам и одновременно с этим ценят удобство. Их используют как повседневную или домашнюю обувь зимой или в период межсезонья.

Такие «зимние» тапочки порадуют всех кому приходиться часто ездить на авто или работать в плохо отапливаемых помещениях и при этом иметь стильный вид. Ведь выполненные из натуральной овчины и литой полимерной подошвы мокасины хорошо держат форму и красиво всмотрятся на ноге, но не натирают и не утяжеляют ноги, при этом сохраняют тепло и позволяет коже дышать.

Особенности линейки

Главным отличием моделей является то, что они выполнены из натуральной овчины и декорированы шнурком верхней части. Благодаря этому они имеют легкий вес и отличаются удобной посадкой.

Мягкая натуральная шерсть овчины окутывает стопы и удерживает оптимальную температуру, а также отводит влагу. Это позволяет носить обувь на босую ногу даже в холодную погоду. В сильный мороз угги мокасины защищают ноги от холода, а в более теплую погоду ноги в них не будут париться.

Пары отличаются также практичной ЕВА подошвой. Она гибкая, легкая и не скользкая, поэтому в обуви безопасно ходить даже в гололед. Изготовленная из этилена и винилацетата по специальной технологии сплошного литья подошва не ломается и не трескается на морозе, обеспечивает комфорт во время длительной ходьбы и отличается долговечностью.

Брендовые мокасины угги имеют аккуратный вид. Все швы ровные и выполнены симметрично, а срезы красиво обработаны без выступов. В качестве декора используются нашивки, бантики, Это позволяет использовать их для создания эффектных и стильных образов в

С чем носить?

Купить мокасины ugg пожелают все, кто хочет иметь одновременно комфортную и стильную обувь. Такие универсальные модели идеально сочетаются с нарядами в стиле Кежуал, поэтому их выбирают молодые и активные люди.

Мокасины UGG DAKOTA SLIPPER или другие модели бренда высотой до щиколоток девушки с подтянутой фигурой могут смело носить с обтягивающими джинсами скинии и дополнять образ удлиненными рубашками, легкими блузками или свободными свитерами оверсайз.

Достаточно хорошо они смотрятся с джинсами бойфрендами с подкатами, а также модными укороченными брюками, так как позволяют продемонстрировать тонкие и изящные лодыжки. Верх к ним выбирают объемный или многослойный. В таком образе девушки смотрятся более изящными, хрупкими и чувствуют себя свободно.

Интересно мокасины на меху смотрятся с шортами и короткими мини-юбками. Такой вариант подходит для демисезонного периода и потому его удачно дополнит стильная кожаная куртка длиной до бедер.

Любительницам длинных юбок в этническом стиле тоже стоит купить мокасины угги, чтобы создавать модные образы и при этом чувствовать себя уверенно и комфортно. Модели в пол носят со стильными кофточками или рубашками и дополняют оригинальными сумками, кожаными браслетами или оригинальной бижутерией в стиле Этно.

Классические юбки до средины колена или миди с такой обувь лучше не носить. Они выигрышнее смотрятся с сапогами или ботинками на шпильке или платформе. Но объединять их с трикотажными платьями разной длины вполне разумное решение. Это могут быть приталенные, прямые или расширенные к низу модели из однотонных или принтованых тканей. Модницы, в гардеробе которых есть разноцветные варианты, могут купить угги мокасины нейтральных оттенков и легко создавать с ними эффектные образы, дополняя их оригинальными аксессуарами.

В качестве верхней одежды к такой обуви выбирают укороченные куртки, пальто, пончо или меховые жилетки.

Органично пары смотрятся с повседневными нарядами в спортивном стиле, но носить их со спортивными костюмами не стоит. Со строгими классическими нарядами объединять их тоже не самая удачная идея. Для таких случаев лучше подойдут классические лодочки или ботинки.

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Купить угги мокасины можно также вместо теплых домашних тапочек, ведь они хорошо смотрятся с домашними костюмами, халатами и пижамой. Если в доме холодный пол, то такая обувь позволит держать ноги в тепле и создаст комфортные условия для отдыха.

Найти и заказать подходящие по цвету и дизайну угги мокасины в Киеве удобнее всего в интернет магазинах. Ведь для этого не нужно тратить свободное время и силы.

Важно знать!

Меховые мокасины являются универсальной обувью. Их ценят и любят за комфорт, который они дарят и стильный дизайн, но важно помнить, что обувь из овчины не отличается практичностью. Ее не стоит носить в дождливую погоду или слякоть. Натуральный материал быстро впитывает влагу и загрязнения, поэтому очистить его непросто.

Поскольку их подошва узкая, то со временем нижняя часть будет слегка проседать и вытираться. Поэтому для создания модного и эффектного лука стоит выбирать модели, в идеальном состоянии.