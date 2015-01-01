Особенности лечения импотенции и применение Левитры

Эректильная дисфункция и импотенция — слова-синонимы, означающие одно и то же — отсутствие эрекции, которая бы позволила провести полноценный половой акт. Заболевание распространенное, требует грамотного подхода и комплексного лечения. Болезнь пугает и страшит всех мужчин, особенно тех, которые даже не могут представить, что когда-нибудь у них возникнут проблемы в сексуальной жизни. Но импотенция это вовсе не приговор, а обычная болезнь, как, например, грипп или остеохондроз.

Чтобы эректильная дисфункция оставила вас и не беспокоила до глубокой старости, необходимо разобраться в причинах ее появления и устранить факторы, которые приводят к проблемам с эрекцией. Импотенция — это заболевание, которое сегодня успешно лечится. Если в основе патологии лежат сосудистые нарушения или стрессогенные факторы, то восстановить эрекцию можно буквально за 20-30 минут, приняв соответствующий препарат Левитра. Он обеспечивает приток крови к пещеристым телам и наступление эрекции. Купить Левитру легко через сайт интернет-аптеки shop-viagra.com.ua, торгующей доступными по цене дженериками.

Эректильная дисфункция: как лечат ее специалисты?

Для любого мужчины импотенция — это страшный диагноз, который может поставить крест на личной жизни. Но для андролога эректильная дисфункция является понятным заболеванием, которое хорошо лечится. Стандартные препараты от импотенции специалисты тоже назначают, особенно если патология вызвана нарушением нервной проводимости или сосудистыми изменениями. Патология требует проведения комплексного обследования. Результаты диагностики позволят понять, в чем причины расстройства и как правильно с ними бороться.

При гормональных расстройствах назначается заместительная терапия тестостероном и адреноблокаторами. Такое лечение позволяет воздействовать на причину импотенции и повышать количество мужских половых гормонов в крови. Для достижения быстрых результатов лечения назначаются интракавернозные уколы непосредственно в пещеристые тела полового члена, обеспечивающие продолжительную эрекцию.

В особо серьезных ситуациях прибегают к фалопротезированию — установке искусственного импланта (жесткого или полужесткого) в пенис мужчины, после чего он может вступать в интимные контакты с женщинами и жить активной половой жизнью. Но операция применяется только в исключительных случаях, когда другие методы не приводят к ожидаемому эффекту. Начинают лечение импотенции всегда с легких и доступных способов: приема Левитры и ей подобных средств, борьбы со стрессами, сосудистыми нарушениями, употребления успокаивающих, стимулирующих препаратов.