5 интересных способов сделать французский маникюр на короткие ногти

Сделать красивый и элегантный френч можно и на коротких ногтях. Для этого помимо привычной базы, белого лака и закрепителя понадобится одна вещь на выбор: скотч, наклейки для французского маникюра, тонкая кисть или набор штампов.С чего начать?Френч – классический нейл-арт, подходящая под любой аутфит и для всех случаев жизни. Перед нанесением белого лака на кончик ногтя, следует придать ногтям нужную форму и обезжирить ногтевую пластину при помощи дебондера (подойдет и обычная жидкость для снятия лака без ацетона).На ноготь наносят базу. Делать это следует максимально аккуратно, так как от качества этого покрытия будет зависеть долговечность маникюра. После того как базовый слой высох, можно приступать к созданию «линии улыбки».Наклейки для френчаОриентиром для коротких ногтей должен служить выступающий белый кончик ногтя, так как слишком широкая линия в френче смотрится некрасиво. Лучший вариант – прикрепить наклейку на 2 миллиметра ниже краешка ногтя. Это позволит визуально удлинить ногтевую пластину. Наклеивать полоски следует плотно, иначе линия улыбки получится неидеальной.После крепления всех полосок, кончик ногтя прокрашивается белый лаком. Если цвет получился прозрачным, неоднородным, то следует нанести 2 слоя. После того, как лак высохнет, наклейки снимают и покрывают всю ногтевую пластину молочным, прозрачным или светло-бежевым лаком. Затем необходимо использовать топ.Плоская кистьКогда под рукой нет наклеек для френча, можно прорисовать линию улыбки при помощи скошенной плоской кисти. Налейте белый лак на фольгу или бумагу со скотчем, чтобы было удобнее кисточкой набирать белый лак. Вырисовывайте полоску не слишком толстой, иначе рискуете уменьшить и без того короткие ногти.СкотчСамый простой способ – наклеить обычный скотч вместо полосок для френча. Пользуются популярностью специальная лента-скотч для ногтей, имеющая зигзагообразный вид, которая позволяет создавать простые геометрические узоры или незамысловатые рисунки.ПластырьПодойдет любой из аптеки. Это бюджетный вариант трафаретов для френча.Набор штамповНужен стемпинг с кругом для французского нейл-арта. Тут вариантов несколько. Можно прорисовать линию улыбку и дать первому слою высохнуть. Если длина ногтевой пластины позволяет, можно выполнить контрастный отпечаток с любой понравившейся текстурой.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen