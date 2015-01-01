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«Следующий будет мальчик»: Оксана Самойлова высказалась о четвёртой беременности

Andre
«Следующий будет мальчик»: Оксана Самойлова высказалась о четвёртой беременности
Как известно, жена Джигана родила певцу троих дочерей. Наверно, как и большинство мужчин, артист мечтал о сыне, однако каждый раз Оксана Самойлова дарила любимому девочек. Судя по многочисленным фотографиям в инстаграм Оксаны Самойловой, многодетный отец души не чает в своих дочерях. Джиган чувствует себя счастливым в окружении любимых женщин.

instagram.com/samoylovaoxana

Тем не менее пара не собирается останавливаться на достигнутом. Возможно, уже в ближайшее время у Джигана и Оксаны появится ещё один ребёнок. И очень может быть, что это будет мальчик. Дело в том, что Самойлова узнала точно, что нужно сделать, чтобы родился сын.

Оксана Самойлова нашла верный способ родить сына

По признанию Оксаны, она давно мечтает родить мужу наследника. 

instagram.com/samoylovaoxana

У себя в Инстаграм Оксана Самойлова на днях разместила фото, сделанное в магазине игрушек. Оказывается, её младшая дочь Майя, которой ещё не исполнилось и двух лет, предпочитает всем игрушкам машинки. Оксана узнала, что любовь дочери к мальчишеским игрушкам является верным знаком того, что вскоре в семье появится мальчик. Теперь Самойлова активно скупает для младшей дочери машинки:

Майя обожает волка и машинки)))) люди говорят, что следующий будет мальчик)))) что ж вы раньше не сказали? ))) завалю ее машинками на всякий случай)))) может хоть это сработает))) а то все научно подкреплённые методы и календари были мимо как видите)))

instagram.com/samoylovaoxana

Надо сказать, что фолловеры Оксаны Самойловой прониклись её проблемой и насоветовали в обсуждениях пару десятков проверенных методов родить мальчика. В то же время часть подписчиков удивлена решимостью пары стать родителями мальчика. Некоторых пользователей Сети интересует — решатся ли Джиган и Оксана Самойлова на пятого или шестого ребёнка, если у них опять будут рождаться дочери.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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