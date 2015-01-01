5 имен женщин с характером стервы

Bren Dovgal/ FlickrОбраз женщины-стервы сейчас очень популярен. Ему приписывают как немыслимые достоинства, так и всевозможные недостатки. Психолог Андрей Курпатов считает, что стервозность – приобретенное качество, это обратная сторона комплексов. За маской стервы женщина старается скрыть свои страхи и недостатки. Надменность, эмоциональная холодность, цинизм – это своеобразная форма защиты в мире, где правят мужчины.А вот Борис Хигир, изучающий значение имен, придерживается мнения, что стервозный нрав девушка может получить вместе с именем.Алла – энергичная, импульсивная, темпераментная женщина. Часто обладает яркой внешностью, но даже если не отличается безупречной красотой, все равно уверена в своей неотразимости. С ранних лет осознает привлекательность, любит и ценит себя. Несмотря на присущую властность и стервозность, умеет приковывать внимание противоположного пола. Некоторое высокомерие не мешает ей выглядеть желанной в глазах мужчин, и даже добавляет пикантности.Она цинична и строптива, не терпит ограничения своей свободы. Девушка стремится поражать и шокировать окружающих нестандартным поведением. Не обращает внимания на осуждение и пересуды за ее спиной. Алла не стесняется использовать поклонников для получения материальных благ. Любит, чтобы ей оказывали знаки внимания. В семье она деспотична, муж находится у нее «под каблуком». Женщина требует почтительного отношения, и даже поклонения.Жанна – независимая, деловитая, практичная личность. В ее характере явно проступает склонность к конфликтам. Она решительная и упорная девушка, умеет добиваться цели любыми способами, не обращая внимания на чужие чувства. Умело манипулирует мужчинами, сама же никому не доверяет и никогда не теряет самоконтроля.Жанна уделяет много времени своей внешности: знает, как наиболее эффектно себя преподнести, как подчеркнуть достоинства. В не просто есть «изюминка», а это настоящая женщина-эксклюзив, притягивающая мужчин своей уверенностью, неприступностью, образом роковой красавицы. Она будоражит умы, разжигает страсть, оставаясь немного отстраненной. Мужские страдания не вызывают у нее чувства вины. Если супруг не соглашается принять ее характер, он быстро переходит в категорию «бывший».Снежана – живое воплощение Снежной Королевы: строгая, волевая, сдержанная женщина. Она располагает внутренней силой и притягательностью и умело ими пользуется. Обладает изысканным вкусом, одевается элегантно, выглядит как истинная леди. Мужчины стараются покорить ее холодное сердце, а она поощряет особенно верных и преданных поклонников, но держит их на расстоянии. Она прекрасно понимает: у ее величества должна быть свита, иначе никто не поверит, что она королева.Совершенно не переносит критику. За каждое неосторожное высказывание в свой адрес устраивает беспощадный сеанс словесной экзекуции, после которого ее жертва обзаводится глубокими комплексами. Стремится к самоутверждению за счет других людей. Снежана не боится расставаний и потерь, поскольку уверена, что впереди ее ждет только лучшее. Она не готова пожертвовать собой ради семьи: детьми занимается няня, а она посвящает время исключительно себе. Зато она научит ребенка законам выживания в жестоком мире.Bren Dovgal/ FlickrКристина – умная женщина, взирающая на жизнь с изрядной долей цинизма. В беседе отпускает убийственно точные, язвительные замечания, за которые ее ненавидят коллеги и знакомые. Свои чувства прячет за внешней невозмутимостью: считает, что проявление эмоций делает ее слабой в глазах окружающих. Иногда бывает лицемерной, но собственное притворство воспринимает как актерскую игру. В ее характере прослеживается потребность в доминировании, стремление использовать мужскую линию поведения. Чтобы скрыть эти черты за маской женственности и внешней хрупкости, Кристина как раз использует свой актерский талант.Она будоражит мужское воображение, интригует, манит, и тут же отталкивает. Но только затем, чтобы снова увлечь за собой. К мужчинам относится утилитарно: пользуется ими для создания максимально комфортной жизни, а потом бросает. В ее поступках всегда присутствует доля эгоизма. В мужья выбирает самого достойного кандидата: обеспеченного, умного, красивого. Но две сильных личности с трудом существуют под одной крышей. При разводе Кристина старается получить максимальную выгоду.Каролина– решительная, самостоятельная, требовательная к себе женщина. Стремится к высокому положению в обществе путем успешной карьеры. В этом ей помогают такие черты характера: энергичность, независимость, целеустремленность, привычка к железной дисциплине. У нее есть четкая цель, и ради ее достижения Каролина готова воспользоваться даже запрещенными приемами: пойти на обман или заведомую подлость. В итоге она часто становится успешной бизнес-леди, которую конкуренты и подчиненные за глаза называют стервой.Она не избегает мужского общества, хотя и выглядит гордой и неприступной. Каролине не интересны слабохарактерные мужчины, согласные на роль подкаблучника. Ей нужен достойный соперник: сильный и волевой мужчина, с которым можно воплотить в жизнь сценарий «укрощение строптивой». А потом, наедине, признать его превосходство, сохранив при этом собственное достоинство. В личной жизни она не так категорична, как в бизнесе, поэтому сочетая мягкость и жесткость, умеет ужиться с мужем.Екатерина Петухова, специалист в области антропонимики

Источник: www.allwomens.ru/zen