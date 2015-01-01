Кто из мужчин по знаку зодиака способен завести несколько семей
Naomi/ Flickr
Каким должен быть характер у мужчины, который заводит несколько семей? Стабильностью такой человек определенно не может похвастаться. Но что им движет, какую он преследует цель? На эти вопросы может ответить знак зодиака.
Мужчина перемен
Есть ветер перемен, а есть мужчина перемен. Представители воздушной стихии чаще всего оказываются многоженцами. Поверхность чувств, непостоянство интересов - Близнецов невозможно зафиксировать в одном положении. Сегодня они здесь, завтра уже там. Вчера думали одно, сегодня говорят другой. Клялись в вечной любви, но пересмотрели свои взгляды на брак. Хотели одного ребенка, но вдруг почувствовали в себе силы стать многодетным папой. Близнецы вообще редко знают, чего хотят на самом деле. Эти многоликие (даже не двуликие, как ошибочно полагают многие) «Янусы» умеют перевоплощаться в различных персонажей, играть сразу в нескольких спектаклях. Им ничего не стоит завести серьезные отношения в различных городах. А то, что другие страдают от недостатка внимания или подозрений в обмане - это Близнецов совершенно не трогает. Совесть у них ампутирована, и выкрутиться из сложного положения они всегда смогут. Принадлежность знака к мутабельному кресту лишь подчеркивать гибкость и изменчивость человека. Горячий темперамент может в одну минуту смениться на арктический холод. И у мужчины-Близнеца тут же появляются новые потребности, очередная цель для завоевания. Он и сам чувствует себя совершенно другим человеком, на глазах преображается. Вот только близким его от этого становится жутко.
Мужчина-маска
Отнюдь не Близнецы носят маску на людях. Это прерогатива дипломатичных Весов. Несмотря на отчаянные попытки достичь в душе гармонии, они часто поступаются общечеловеческими принципами. Их улыбки выглядят фальшиво, а поведение становится неискренним. Весы подменяют содержание формой: демонстрируют на публике свои лучшие качества, но скрывают настоящую сущность. Поэтому обмануться с ними может, по сути, любая женщина. Неестественность знака способны раскусить лишь опытные психологи. Проблема Весов - в неумении делать окончательный выбор. Эти парни мечутся между своими семьями, обдумывают разные пути отступления, ищут душевную гавань. Однако без нравственного фундамента их мечты о покое в душе обречены на провал. Проявления нелицеприятного поведения Весов можно увидеть еще в ранней молодости: мужчины бессовестно флиртуют со всеми подряд, занимают конформистскую позицию по большинству вопросов. Они с легкостью залезают в женскую душу, выведывают все тайны и боли. И затем играют на чувствах доверчивых дам. Поскольку у них это хорошо получается, то остановиться они уже не могут. Понимают, что зашло все слишком далеко лишь тогда, когда появляется серьезная вероятность разоблачения. В таких случаях Весы часто убегают (разводятся), поджав трусливо хвост.
Naomi/ Flickr
Мужчина-миссионер
А кому-то откровенно мало одного паспорта. Стрельцы мечтают о мультинациональном документе, позволяющем им беспрепятственно пересекать границы разных стран. Собственно, границ для них и так не существует. Они с легкостью нарушают любые правила: политические законы, моральные нормы, правила дорожного движения и т.д. Поэтому мужчинам этого знака ничего не стоит обзавестись несколькими семьями. В одной стране у Стрельцов мулатка с целым выводком детей, в другой - неприступная бизнес-леди европейского типа. И любят они своих женщин одинаково сильно - просто не могут делать этого долго. Им обязательно нужна свобода, возможность переключиться на другой "диапазон". Чем больше у них "пристаней" по всему миру, тем лучше Стрельцы себя чувствуют, увереннее. Это моряки по своему духу. Им хочется, что жены встречали их в каждом порту. Огненная сущность знака позволяет мужчинам не беспокоиться о растрате энергии. Стрельцы вообще редко думает о земном. Мысленно они всегда витают в высоких небесных сферах. Также у них существует потребность проповедовать свои идеи. Если им не удается найти свою публику, они обзаводятся большим количеством детей, и передают свои знания по наследству.
Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru
Источник: www.allwomens.ru/zen