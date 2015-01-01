Кто из мужчин по знаку зодиака способен завести несколько семей

Naomi/ FlickrКаким должен быть характер у мужчины, который заводит несколько семей? Стабильностью такой человек определенно не может похвастаться. Но что им движет, какую он преследует цель? На эти вопросы может ответить знак зодиака.Мужчина переменЕсть ветер перемен, а есть мужчина перемен. Представители воздушной стихии чаще всего оказываются многоженцами. Поверхность чувств, непостоянство интересов - Близнецов невозможно зафиксировать в одном положении. Сегодня они здесь, завтра уже там. Вчера думали одно, сегодня говорят другой. Клялись в вечной любви, но пересмотрели свои взгляды на брак. Хотели одного ребенка, но вдруг почувствовали в себе силы стать многодетным папой. Близнецы вообще редко знают, чего хотят на самом деле. Эти многоликие (даже не двуликие, как ошибочно полагают многие) «Янусы» умеют перевоплощаться в различных персонажей, играть сразу в нескольких спектаклях. Им ничего не стоит завести серьезные отношения в различных городах. А то, что другие страдают от недостатка внимания или подозрений в обмане - это Близнецов совершенно не трогает. Совесть у них ампутирована, и выкрутиться из сложного положения они всегда смогут. Принадлежность знака к мутабельному кресту лишь подчеркивать гибкость и изменчивость человека. Горячий темперамент может в одну минуту смениться на арктический холод. И у мужчины-Близнеца тут же появляются новые потребности, очередная цель для завоевания. Он и сам чувствует себя совершенно другим человеком, на глазах преображается. Вот только близким его от этого становится жутко.Мужчина-маскаОтнюдь не Близнецы носят маску на людях. Это прерогатива дипломатичных Весов. Несмотря на отчаянные попытки достичь в душе гармонии, они часто поступаются общечеловеческими принципами. Их улыбки выглядят фальшиво, а поведение становится неискренним. Весы подменяют содержание формой: демонстрируют на публике свои лучшие качества, но скрывают настоящую сущность. Поэтому обмануться с ними может, по сути, любая женщина. Неестественность знака способны раскусить лишь опытные психологи. Проблема Весов - в неумении делать окончательный выбор. Эти парни мечутся между своими семьями, обдумывают разные пути отступления, ищут душевную гавань. Однако без нравственного фундамента их мечты о покое в душе обречены на провал. Проявления нелицеприятного поведения Весов можно увидеть еще в ранней молодости: мужчины бессовестно флиртуют со всеми подряд, занимают конформистскую позицию по большинству вопросов. Они с легкостью залезают в женскую душу, выведывают все тайны и боли. И затем играют на чувствах доверчивых дам. Поскольку у них это хорошо получается, то остановиться они уже не могут. Понимают, что зашло все слишком далеко лишь тогда, когда появляется серьезная вероятность разоблачения. В таких случаях Весы часто убегают (разводятся), поджав трусливо хвост.Naomi/ FlickrМужчина-миссионерА кому-то откровенно мало одного паспорта. Стрельцы мечтают о мультинациональном документе, позволяющем им беспрепятственно пересекать границы разных стран. Собственно, границ для них и так не существует. Они с легкостью нарушают любые правила: политические законы, моральные нормы, правила дорожного движения и т.д. Поэтому мужчинам этого знака ничего не стоит обзавестись несколькими семьями. В одной стране у Стрельцов мулатка с целым выводком детей, в другой - неприступная бизнес-леди европейского типа. И любят они своих женщин одинаково сильно - просто не могут делать этого долго. Им обязательно нужна свобода, возможность переключиться на другой "диапазон". Чем больше у них "пристаней" по всему миру, тем лучше Стрельцы себя чувствуют, увереннее. Это моряки по своему духу. Им хочется, что жены встречали их в каждом порту. Огненная сущность знака позволяет мужчинам не беспокоиться о растрате энергии. Стрельцы вообще редко думает о земном. Мысленно они всегда витают в высоких небесных сферах. Также у них существует потребность проповедовать свои идеи. Если им не удается найти свою публику, они обзаводятся большим количеством детей, и передают свои знания по наследству.Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen