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Свадьба не за горами? Паулина Андреева засветила кольцо на безымянном пальце

Andre
Свадьба не за горами? Паулина Андреева засветила кольцо на безымянном пальце
Жизнь Светланы Бондарчук после расставания с мужем заиграла яркими красками. Инстаграм главреда «Hello» похож на гламурный глянцевый каталог. Бывшая жена режиссёра словно пытается заново прожить жизнь, наполнив её вечеринками, путешествиями, знаменитыми друзьями и молодыми любовниками.

instagram.com/a030aa

Известие о расставании Бондарчуков в марте 2016 года было подобно взорвавшейся бомбе. Когда же в интернет попала информация, что у Фёдора уже несколько месяцев роман со звездой «Метода» Паулиной Андреевой, интернет-сообщество разделилось на два лагеря. Одни жалели «несчастную брошенную» жену, а другие радовались за новую эффектную пару.

instagram.com/paulina_andreeva_official_fan

Ходили разговоры о том, что уже в августе 2016 года Андреева и Бондарчук официально оформят свои отношения. Однако прошёл август, потом ещё один, затем ещё один, но влюблённые так и не побывали в загсе.

instagram.com/paulina_andreeva_official_fan

В Сети даже высказывались предположения, что Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались. Однако пара нечасто, но появляется на кинотусовках, что опровергает домыслы о ссоре.

Паулина Андреева появилась на публике с помолвочным кольцом

Поскольку ни Фёдор Бондарчук, ни Паулина Андреева не делятся подробностями своей личной жизни в соцсетях, их поклонникам приходится узнавать последние новости из любых источников.

Сегодня в Instagram появилось новое фото Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука. Пара веселилась на свадьбе продюсера Михаила Врубеля и Яны Клейн.

instagram.com/yana.vrubel.klein

На снимке чётко видно, что безымянный палец правой руки Паулины Андреевой украшает кольцо с тёмным камнем. Форма украшения и палец, на котором оно находится, говорят о том, что кольцо помолвочное.

instagram.com/vmurugov

На фотографиях Паулины Андреевой, которые были сделаны октябре-ноябре, кольца на пальце не было.

 

instagram.com/paulina_andreeva_official_fan

Похоже, Бондарчук и Андреева всё-таки сыграют свадьбу. И даже, может быть, в августе наступающего года… 😉 

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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