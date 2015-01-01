Свадьба не за горами? Паулина Андреева засветила кольцо на безымянном пальце

Жизнь Светланы Бондарчук после расставания с мужем заиграла яркими красками. Инстаграм главреда «Hello» похож на гламурный глянцевый каталог. Бывшая жена режиссёра словно пытается заново прожить жизнь, наполнив её вечеринками, путешествиями, знаменитыми друзьями и молодыми любовниками.instagram.com/a030aaИзвестие о расставании Бондарчуков в марте 2016 года было подобно взорвавшейся бомбе. Когда же в интернет попала информация, что у Фёдора уже несколько месяцев роман со звездой «Метода» Паулиной Андреевой, интернет-сообщество разделилось на два лагеря. Одни жалели «несчастную брошенную» жену, а другие радовались за новую эффектную пару.instagram.com/paulina_andreeva_official_fanХодили разговоры о том, что уже в августе 2016 года Андреева и Бондарчук официально оформят свои отношения. Однако прошёл август, потом ещё один, затем ещё один, но влюблённые так и не побывали в загсе.instagram.com/paulina_andreeva_official_fanВ Сети даже высказывались предположения, что Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались. Однако пара нечасто, но появляется на кинотусовках, что опровергает домыслы о ссоре.Паулина Андреева появилась на публике с помолвочным кольцомПоскольку ни Фёдор Бондарчук, ни Паулина Андреева не делятся подробностями своей личной жизни в соцсетях, их поклонникам приходится узнавать последние новости из любых источников.Сегодня в Instagram появилось новое фото Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука. Пара веселилась на свадьбе продюсера Михаила Врубеля и Яны Клейн.instagram.com/yana.vrubel.kleinНа снимке чётко видно, что безымянный палец правой руки Паулины Андреевой украшает кольцо с тёмным камнем. Форма украшения и палец, на котором оно находится, говорят о том, что кольцо помолвочное.instagram.com/vmurugovНа фотографиях Паулины Андреевой, которые были сделаны октябре-ноябре, кольца на пальце не было.instagram.com/paulina_andreeva_official_fanПохоже, Бондарчук и Андреева всё-таки сыграют свадьбу. И даже, может быть, в августе наступающего года… 😉«Колхоз стайл»: Кети Топурию с топором и в грязных носках раскритиковали подписчикиНедавно Кети Топурия рассталась с Гуфом, ради которого два года назад ушла от мужа-бизнесмена. Оказалось, рэпер даже в разгар их с Кети романа имел отношения на стороне. Если со стороны Гуфа отношения с Топурией были игрой, то с её стороны, похоже, всё было очень серьёзно. Теперь солистка «А-Студио» выплёскивает свои переживания на страницы блога. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen