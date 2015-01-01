Почему настоящие мужчины не изменяют? И не изменяют ли?..

StarFlames/ Pixabay«Нет такого мужа, который хоть бы на час не мечтал стать холостяком» – гласит мудрость советской киноклассики. Как бы распорядился этим часом мужчина? Кто как. Кто-то бы помчался на рыбалку, кому-то захотелось к друзьям и футбола, а кого-то занесло в постель к чужой женщине. И таких, как убеждает статистика, большинство. Большинство, но не все. Есть настоящие мужчины, которые если и могут, то все равно не изменяют. А если у кого-то существуют по этому поводу сомнения, будем их развеивать.Есть ли в природе мужчины, которые не изменяют?Есть. Согласно некоторым статистическим данным, своим женам изменяют 75 % мужчин. Остальные 25 % стойко хранят верность в отношениях. Картина не слишком оптимистичная, но все же обнадеживающая. А что же эти 25 % мужчин? Не изменяют, потому что не могут или потому что не хотят? И то и другое. Не могут в силу слабого здоровья, физиологических особенностей или других независимых от них причин – 14 %. Остальные 11 % – это мужчины, которые верность женам хранят осознанно. Они тоже часто имеют для супружеской измены все предпосылки (склонность к полигамии, желание самоутвердиться, потребность разнообразия, мужские амбиции и т.д.), но сознательно не ходят налево.Чем руководствуются такие мужчины? Любовью к женщине и уважением к себе. В тех случаях, когда у семейного мужчины уже нет любви к супруге, у него остается самоуважение. Настоящий мужчина не может позволить себе измену, оправдывая ее нелюбовью, охлаждением чувств в браке, занятостью жены детьми и домашними хлопотами, рутиной супружеской жизни или местью за измену супруги. Стойкая позиция мужчины возможна благодаря его внутреннему стержню, благородству, верности мужскому слову, которое он давал перед законом и алтарем. Конечно, в жизни все бывает, но настоящие мужчины не бросаются на поиски новой женщины, все еще пребывая в отношениях.Почему настоящие мужчины не изменяют?Причина 1. Эмоциональная стабильностьМужчинам в меньшей степени свойственна эмоциональность, нестабильность настроения, всплески разноплановых чувств. Они сдержаны и менее раздражительны, даже если провокация слишком сильна. Однако эта психологическая особенность, к сожалению, распространяется не на всех мужчин. Многие вполне могут себе позволить истерику и слабость в виде измены, когда в отношениях случаются критические обстоятельства. Настоящие же мужчины, как бы сложно им не пришлось, не руководствуются эмоциями в принятии важных решений.Причина 2. Контроль инстинктовПресловутая полигамность мужчин уже давно всем набила оскомину. Но это не аргумент и не оправдание измен. Человеку дан мощный интеллект для того, чтобы контролировать и управлять своей дикой внутренней природой. Те мужчины, которые с этим не согласны, наверное, не стесняются и в туалет ходить, где приспичит. Это ведь тоже, естественная потребность, физиология, которую можно оправдать природой. Настоящие мужчины не оправдывают свои низкие поступки, потому что они их не делают.Причина 3. Отсутствие потребности сексуального самоутвержденияНастоящие мужчины не считают сексуальные победы победами. Они не ведут список сексуальных партнерш и не хвастаются, сколько у них было брюнеток, шатенок, блондинок, и если между ними разница в постели. Истинному мужчине не надо показывать свою значимость, покоряя множество женщин. Он знает, что часто не хватает целой жизни, чтобы покорить и познать одну единственную женщину – свою жену.Up-Free/ PixabayПричина 4. Семейные ценностиИстинный мужчина дорожит семьей, отношениями, семейными ценностями, которые составляют основу, фундамент, базис его жизни. Умный мужчина не будет рубить сук, на котором сидит, а настоящий мужчина вырастит целое дерево, построит дом и воспитает детей. Это не банальность. Это крепость, тыл, защита мужчины. Изменять своей жене – значит, предавать семью и рушить фундамент, на котором основывается его жизнь.Причина 5. Искренность чувствБудучи в отношениях, настоящий мужчина не ищет себе приключений, не разбивает женские сердца ради развлечений и не играет в любовь. Он любит. Одну единственную женщину, с которой и связывает свою жизнь. После этого все остальные женщины для него перестают существовать. Он может строить деловые и даже дружеские отношения с женщинами, но будет всегда устойчив к женским провокациям и искушениям. Он осознанно хранит верность, и его супруга может оставаться спокойной: у женщины, которую любят, соперниц быть не может.Причина 6. ОтветственностьМужчина, который взял на себя ответственность за семью и осознанно ее несет, не будет при каждом удобном случае искать сексуальные приключения. Ему оказано безоговорочное доверие и возложены большие надежды. Предать их, значит, предать любовь. Мужчина, который понимает, что цена измены слишком высока, не будет рисковать ради сиюминутного удовольствия. Перед ним стоят серьезные задачи и ему не до адюльтера.Причина 7. ПостоянствоСреди Мужчин с большой буквы мало бабников. Они находят себя в одной единственной женщине и строят с ней отношения длиною в жизнь. Этот путь долгий, тернистый и рискованный. Верность – обоюдная ответственность, и не всем верным мужьям достаются верные жены. Пережить это испытание достойному мужчине сложно, но если он настоящий, то не будет мстить той же «монетой», топить горе в беспорядочном сексе. Если такой мужчина и вступит в отношения с другой женщиной, то только после точки в прежних отношениях.Причина 8. ПриоритетыМужчина с истинными семейными ценностями не распыляет свою энергию на пустую трату времени. В его жизни очень много направлений, требующих концентрации, внимания, времени и вдохновения. Расставив правильно приоритеты, мужчина идет к своей цели. Он занят любимым делом, стабилизацией финансового положения, времяпрепровождением с детьми и женой, путешествиями, хобби, саморазвитием. Если между этим всем он находит время для любовных утех на стороне, значит, что-то не додает семье и отбирает у себя. Адюльтеры из мужчин высасывают не только деньги, но и время, силы, которые они могли бы потратить на созидание. Измены – это всегда разрушение.Психолог Оксана Анаско Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen