Стоит ли проверять телефон мужа: Советы психолога

rawpixel/ PixabayПроверять ли телефон мужа – вопрос не только доверия, но и собственного самоуважения. Если предположить, что супруг хранит в нем тайную переписку и прочие любовные секреты, значит, он вас не уважает. Если вам вздумается разоблачить мужа через тайно найденные в его телефоне «улики», соответственно, не уважаете себя и вы. В «воровстве», каковым является шпионаж, нет гордости, самоценности и характера. И что же теперь? Пусть муж изменяет, переписывается и перезванивается с любовницами, а жена на это должна закрыть глаза? Спросим у психолога Оксаны Анаско, стоит ли проверять телефон супруга, и как вести себя, если закрались подозрения, что муж в телефоне хранит доказательства своей неверности?Доверять или проверять?О каком доверии может идти речь, если «все мужики сво… и думают только одним местом»? Так мыслят многие женщины, поэтому соблазн проверить телефон мужа слишком велик, даже если поводов для сомнений в своей верности он не давал. Но прежде чем взять в руки его телефон задайте себе три важных вопроса:Что именно я ищу в телефоне мужа?Я готова увидеть там свидетельства измены?Что я буду делать, если факты его неверности подтвердятся?Ключевым является последний вопрос. Хорошенько подумайте, готовы ли вы к решительным шагам, если найдете в телефоне супруга подтверждение измены? Какими будут ваши действия? Вы потребуете развода? Убьете его? Уничтожите любовницу? Броситесь сами изменять? Если ответов у вас на эти вопросы нет, то найдите их, а уже потом решайте, как срочно нужна вам эта правда и нужна ли вообще. И даже если у вас выстроится в голове четкий план действий, то все равно не спешите бросаться к телефону супруга. Прежде напомните себе, что:Каждый человек – отдельное государство. Даже ваш муж имеет право на личное пространство, где хозяин только он. Если с этим утверждением не согласны, то вспомните, сколько в вашем шкафу «скелетов», и хотели ли бы вы, чтобы муж начал их тайно искать?Если ваши подозрения окажутся ложной тревогой, и в телефоне супруга вы не обнаружите подтверждений его адюльтера, ваше несанкционированное вторжение может быть обнаружено. После этого доверие вернуть будет очень сложно.До момента поиска улик вы успеете себя здорово накрутить и начнете видеть даже то, чего на самом деле нет. Невинную переписку или фотографии вы можете ошибочно растолковать, исказить увиденную информацию и раздуть из мухи слона. В таком случае вы не только окажетесь в глупейшем положении, но и можете невольно заставить супруга своими безосновательными подозрениями прийти к решению, что «лучше виноватым быть, чем виноватым слыть».Free-Photos/ PixabayПричины, порождающие недовериеИскать или не искать? Чтобы ответить себе на этот вопрос, сначала нужно провести инвентаризацию собственных мотивов и причин, побуждающих вскрыть все тайны, хранящиеся в телефоне супруга:Ревность. Она – червь, который точит любовь изнутри. Желание обладать мужчиной всецело порождает чувство собственичества, страх потерять свое и опасения быть обманутой. Если ревность «не лечить», она превращается в навязчивую идею и потребность круглосуточного контроля.Заниженная самооценка. Женщинам свойственно сомневаться в своей внешности, кулинарных, хозяйственных, сексуальных талантах. Тем более, когда отовсюду подрастающее поколение сверкает своей красотой, молодостью и повышенным успехом у мужчин.Негативный опыт. У большинства женщин, сомневающихся в верности своего мужа, за плечами неудачный брак, измены любимых мужчин или предательство. Сложно после такого поверить, что бывают верные мужчины.Подорванное доверие. Муж уже был раньше уличен в измене, поэтому, как говорится, обжегшись на молоке, женщина дует и на воду.Собственная неверность. Женщины, ожидающие верности от мужей, не всегда сами бывают верными. Некоторые любят флиртовать и вкушать запретные плоды на стороне, поэтому всегда подозревают в этом и своих мужей.Нехватка адреналина. Недоверие к супругу может быть следствием скуки, монотонности в отношениях, рутины или ничегонеделания. Если женщине нечем заняться, она занимается глупостями.Что делать с подозрениями?Если вы разобрались с причинами своей подозрительности и уговорили себя не унижаться, опускаясь до шпионских методов, но все равно не можете преодолеть желание порыться в телефоне мужа, следуйте таким советам:Не накручивайте себя и не рисуйте в своем воображении картины измен, если сомнения вызывает только телефон мужа, который он никогда не упускает из виду или держит на пароле. Это только ваши подозрения. Наберитесь терпения и наблюдайте. Если в поведении супруга появились и другие секреты, тогда можно делать следующий шаг.Поговорите с мужем откровенно о своих переживаниях. Расскажите, что вы давно заметили его скрытность и то, что он, например, не выпускает телефон из рук. Будьте готовы к тому, что муж начнет все отрицать. Действительно он не виновен или все же за ним есть грех, вы сможете понять по его глазам, голосу, желанию оправдываться или защищаться.Попросите у мужа разрешения посмотреть его телефон. Это будет честно и по отношению к нему, и по отношению к вам. Если ему нечего скрывать, он даст вам доступ к телефону, если не даст, послушайте его аргументы и только потом выносите свой вердикт – виновен или нет. Хотя и это еще не говорит об однозначной измене супруга.Помните! Если супруг захочет изменить, он это может сделать так, что вы никогда не заметите. Много ума и времени для этого не надо. Заметать следы, конечно, сложнее, но тоже вполне возможно, если супруг дорожит отношениями и не собирается уходить из семьи. Но если муж не задумывается о том, что его ревностное отношение к своему телефону, компьютеру, личным вещам слишком подчеркнуто, ему либо уже все равно, либо он ищет возможность быть разоблаченным, уйти из семьи или просто отомстить за ваши обиды, ревность, измены.Учитесь доверять супругу. Если вы его любите – позвольте иметь личное пространство и распоряжаться им на свое усмотрение. Он не ваша собственность, точно так же, как и вы не его. Муж ничего вам не должен, в том числе и верность. Она, как и любовь – дело добровольное. Если вы будете настаивать и обязывать его быть верным, добьетесь обратного эффекта. Он будет врать, и казаться верным, но не быть таковым. Просто муж научится искусно обманывать, открывать вам доступ и к телефону, и к компьютеру, и к телу, но не к собственной душе, в которой и скрываются все главные тайны.Психолог Оксана Анаско Специально для Allwomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen