в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
24
0
Нравится0

«Какой милый юноша»: лысый Никита Джигурда удивил поклонников редкими фото

Andre
«Какой милый юноша»: лысый Никита Джигурда удивил поклонников редкими фото
За последние лет пятнадцать Никита Джигурда сделал всё, чтобы его имя у большинства зрителей вызывало желание покрутить у виска пальцем. Экстравагантные выходы артиста в женских нарядах, сумбурные заявления, устрашающий вид заставили даже поклонников Джигурды усомниться в его адекватности.

instagram.com/instadzhigurda

Кажется, что таким Никита Джигурда был всегда: рычащим, с горящими глазами, безрассудными выходками и бесноватыми ритуалами.

instagram.com/instadzhigurda

А ведь лет пятьдесят назад будущий шоумен был обычным советским ребёнком, мечтающим, наверно, стать космонавтом или шофёром…

Фотографии лысого Никиты Джигурды поразили его фолловеров

На днях Никита Джигурда неожиданно разместил в своём Инстаграме целую серию фотографий из семейного альбома. На снимках будущий бунтарь запечатлён в разные периоды своей жизни — и наивным малышом, и застенчивым юношей, и молодым мужчиной… 

instagram.com/instadzhigurda

Не на всех фото поклонники сумели узнать привычные черты Джигурды.

instagram.com/instadzhigurda

В комментариях подписчики восторгаются молодым Никитой:

instagram.com/instadzhigurda

innainnamalihina какой хороший мальчик. Аккуратный и милый sokolova_irina_vladimirovna какое милое дитя на 1 фото iraplafuntgi Какой милый юноша!) albrantakina2003 Наверно в школе все девчонки за вами бегали

Удивило фолловеров и фото лысого Джигурды — таким его ещё никто не видел:

instagram.com/instadzhigurda

dmitriy_prokhodtsov Вы действительно были лысым? С трудом верится и лысым очень трудно представить. alekseinik80 Лысый джигурда, я не могу уснуть

Сам же Никита, который уже второй год именует себя Джа-Натан Эйли Эйр Браташ-Джи-Погоржельский фон Ган Эден, оставил к своим старым фотографиям небольшое стихотворение:

Внутри у чудища есть маленький цветочек… Я многолик и многоточен….

«Колхоз стайл»: Кети Топурию с топором и в грязных носках раскритиковали подписчики

За время пребывания на отечественной эстраде Кети Топурию её поклонники привыкли считать стильной модницей. Певица никогда не появлялась на сцене в каком-либо классическом наряде. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Джигурда шокировал мир откровенной фотосессией (ФОТО)

Джигурда шокировал мир откровенной фотосессией (ФОТО)

Новости
Джигурда переделал свой нос и веки (ФОТО)

Джигурда переделал свой нос и веки (ФОТО)

Новости
Джигурда разделся под

Джигурда разделся под "Gangnam Style" (ВИДЕО)

Новости
Шоу Танцы со звездами покинул Джигурда

Шоу Танцы со звездами покинул Джигурда

Новости
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Мама вашей Мамы