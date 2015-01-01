«Какой милый юноша»: лысый Никита Джигурда удивил поклонников редкими фото

За последние лет пятнадцать Никита Джигурда сделал всё, чтобы его имя у большинства зрителей вызывало желание покрутить у виска пальцем. Экстравагантные выходы артиста в женских нарядах, сумбурные заявления, устрашающий вид заставили даже поклонников Джигурды усомниться в его адекватности.instagram.com/instadzhigurdaКажется, что таким Никита Джигурда был всегда: рычащим, с горящими глазами, безрассудными выходками и бесноватыми ритуалами.instagram.com/instadzhigurdaА ведь лет пятьдесят назад будущий шоумен был обычным советским ребёнком, мечтающим, наверно, стать космонавтом или шофёром…Фотографии лысого Никиты Джигурды поразили его фолловеровНа днях Никита Джигурда неожиданно разместил в своём Инстаграме целую серию фотографий из семейного альбома. На снимках будущий бунтарь запечатлён в разные периоды своей жизни — и наивным малышом, и застенчивым юношей, и молодым мужчиной…instagram.com/instadzhigurdaНе на всех фото поклонники сумели узнать привычные черты Джигурды.instagram.com/instadzhigurdaВ комментариях подписчики восторгаются молодым Никитой:instagram.com/instadzhigurdainnainnamalihina какой хороший мальчик. Аккуратный и милый sokolova_irina_vladimirovna какое милое дитя на 1 фото iraplafuntgi Какой милый юноша!) albrantakina2003 Наверно в школе все девчонки за вами бегалиУдивило фолловеров и фото лысого Джигурды — таким его ещё никто не видел:instagram.com/instadzhigurdadmitriy_prokhodtsov Вы действительно были лысым? С трудом верится и лысым очень трудно представить. alekseinik80 Лысый джигурда, я не могу уснутьСам же Никита, который уже второй год именует себя Джа-Натан Эйли Эйр Браташ-Джи-Погоржельский фон Ган Эден, оставил к своим старым фотографиям небольшое стихотворение:Внутри у чудища есть маленький цветочек… Я многолик и многоточен….«Колхоз стайл»: Кети Топурию с топором и в грязных носках раскритиковали подписчикиЗа время пребывания на отечественной эстраде Кети Топурию её поклонники привыкли считать стильной модницей. Певица никогда не появлялась на сцене в каком-либо классическом наряде. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen