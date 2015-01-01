Кто из мужчин по знаку зодиака никогда не бросит своих детей

Free-Photos/ PixabayОтцы бывают разными. Кто-то ради детей готов пойти на все, а кому-то эта "ноша" откровенно в тягость. Последние с легкостью оставляют семьи, бросают малышей на произвол судьбы. Во многом такое поведение мужчин обусловлено звездами. Лишь некоторые знаки зодиака никогда не расстаются со своими детьми.Папа - скалаНадежный как скала, этот мужчина обеспечит своих детей всем необходимым. Малыши будут расти под опекой сильного и упрямого папы. У Тельцов весьма консервативный взгляд на отцовство, велико влияние традиций. Не исключено, что в воспитании они будут следовать заветам своего мудрого дедушки. Капризов и неразумного поведения Тельцы никогда не потерпят. С раннего детства эти отцы будут прививать своим детям уважение к труду и деньгам. На собственном примере покажут, как важно любить свою женщину. Будут нежными и в то же время строгими. Иногда Тельцы перегибают палку и слишком сильно контролируют детей. Однако ни к чему хорошему это ограничение свободы не приводит. Им нужно научиться сдерживать свои родительские инстинкты, позволять ребенку самостоятельно принимать решения. Радует здесь то, что представители знака отходчивы и редко идут на конфликт. Поэтому Тельцы - превосходные отцы, которые всегда стремятся быть близкими со своими детьми.Папа - любовьСамые чуткие и ласковые отцы получаются из Раков. Представители этого знака зодиака отличаются глубиной своей эмоциональности. Мужчины без ума от своих детей, с удовольствием берут на себя функцию главы семейства. Они легко находят подход к малышам, мастерски справляются со всеми отцовскими обязанностями. Не чураются смены памперсов, родительских собраний. Они стремятся окружить свое потомство тотальной заботой. Семья мужчин-Раков всегда полная чаша. Всю свою энергию они инвестируют именно в нее. Однако у этих семьянинов зодиака есть один существенный недостаток. Мужчины могут слишком активно вмешиваться в жизнь своих детей, пытаться планировать за них их судьбу. Но все это от безмерной любви. Раки определенно лучшие в своем родительском деле.Pezibear/ PixabayПапа - дисциплинаМужчины этого знака зодиака слишком серьезно относятся к воспитанию детей. Зачастую они обзаводятся первым ребенком в зрелом возрасте, когда сверстники уже имеют нескольких. Девам необходимо чувствовать уверенность в собственных силах, иметь материальный фундамент. Но даже при наличии всех необходимых условий мужчины испытывают чувство страха перед будущим, стремятся заработать как можно больше денег. Подобный материализм порой мешает им установить духовную связь с потомством. Однако практичность и хозяйственность Дев никто не может оспорить. Мужчины-Девы умеют все, и даже более. Еще до рождения они прочитают тонны литературных трудов по воспитанию, и постараются вырастить детей в соответствии со всеми правилами. Будут строги и педантичны, потребуют от малышей дисциплины и порядка. Приучат их к чистоте, научат добиваться успехов в спорте. Всегда поддержат, никогда не бросят на произвол судьбы. Однако стремление все контролировать может запросто закончиться гиперопекой...Папа - авторитетЭто те самые отцы, которые становятся для своих детей непререкаемыми авторитетами. Они учат малышей на собственном примере, избегают какого-либо морализаторства или давления. Козероги отличаются настоящей мудростью в отношениях поколений. Они предоставляют своим детям ровно столько свободы, сколько тем требуется. Позволяют самостоятельно добиться первых успехов, лишь контролируя со стороны ход событий. Дети для Козерогов - неотъемлемая часть их жизненного плана, одна из составляющих благочестивой репутации знака. Они тщательно заботятся о внешнем виде детишек, отправляют их учиться в самые престижные заведения. Им важно направить их на социальные достижения. Козероги спокойно готовят детей к трудностям жизни, терпеливо объясняют существующие законы. С годами такие отцы становятся настоящими моральными авторитетами для них. Нравственная опора также дополнятся хорошим материальным базисом. Эти мужчины может и не балуют детишек, как те же Раки, но деньгами обеспечивают стабильно. А еще не позволяют никому бросить тень на их фамилию. Всегда незримо стоят за спиной.Кто из мужчин по знаку зодиака способен завести несколько семейКаким должен быть характер у мужчины, который заводит несколько семей? Стабильностью такой человек определенно не может похвастаться. Но что им движет, какую он преследует цель? На эти вопросы может ответить знак зодиака. Читать далееАстролог Маша Новик

Источник: www.allwomens.ru/zen