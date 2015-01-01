У каких имен слабая энергетика: Как не следует называть мальчиков и девочек

Ben Pearce/ FlickrПриродную энергетику человека, свойственную ему от рождения можно усилить или ослабить с помощью многих приемов. Один из таких методов – имя со слабой энергетикой. Родители, сами того не зная, выбирают малышу неподходящее имя, в результате ребенок растет капризным, болезненным, нервным, особенно если у него есть к этому врожденные склонности.Признаки человека, носящего энергетически слабое имя:низкий иммунитет, слабое здоровье;хроническая усталость;пассивность в делах: нежелание учиться, работать;плохое настроение;неуверенность в себе, обидчивость;наличие страхов;склонность к депрессиям, мрачный взгляд на жизнь.Имя со слабой энергетикой может подточить даже изначально сильного человека, поскольку блокирует получение энергии естественным образом: от природы, из космоса, от силы стихий. Слабыми считаются имена, в которых преобладают гласные звуки и глухие согласные. Они звучат мягко, напевно, пластично. Называть ребенка энергетически слабым именем можно при сильном отчестве: Александрович, Игоревич, Борисович, Николаевич, Ростиславович.Мужские имена со слабой энергетикойАрсений – с раннего детства часто болеет простудными заболеваниями. Его слабое место - горло и бронхи. С возрастом здоровье укрепляется, но остается повышенная утомляемость. Учится средне, не желает развивать природные таланты. Это неуверенный в себе, замкнутый человек. Склонность к чрезмерной осторожности окружающие часто воспринимают как трусость. Арсений трудолюбив, но не проявляет инициативы. Он аккуратный, исполнительный, пунктуальный работник. Может достичь успеха в профессии, не требующей вдохновения, импровизации, риска. В семье предпочитает уступить роль лидера супруге.Усилить энергетику имени можно, если чаще пользоваться укороченной версией имени: Арсен звучит более жестко. При частом использовании такого варианта мягкость и уступчивость постепенно сменятся твердостью и решительностью.Даниил – даже в детстве не отличается подвижностью и активностью. Тяжело сходится со сверстниками, предпочитает жить в мире собственных фантазий. Если сможет преодолеть собственную робость и желание плыть по течению, то добьется признания в творческих профессиях. Но для настоящего успеха ему не хватает настойчивости. Окружающие часто пользуются мягкосердечием Даниила, что наносит ему глубокие душевные раны.Женится поздно, поскольку в отношениях с девушками с трудом преодолевает природную робость. Безраздельно доверяет жене, предоставляет ей управлять домом. В семье не терпит конфликтов, очень любит нянчиться с детьми.Энергетика имени укрепляется при употреблении такой формы, как Данила. Она придает настойчивости, уверенности в себе.Ефим – неспокойный, нервный ребенок: он с трудом засыпает, не желает оставаться один. У него плохой аппетит, частые желудочные колики. У взрослого Ефима могут наблюдаться хронический гастрит, неврозы. Если разнервничается, его трудно успокоить. Он не стремится к решительным действиям, его устраивает, когда жизнь идет ровно: без взлетов и падений. Надежный работник, не стремящийся к вершинам карьеры, не любит менять место работы. Ефим привязан к дому, боится перемен в жизни. Супруга пользуясь его добротой и мягкостью, самостоятельно решает все важные вопросы.Поскольку Ефим легко поддается влиянию, усилить энергетику можно с детства воспитывая мальчика в нужном ключе. Родители должны уделить внимание развитию самостоятельности, решительности, настойчивости.wenliang chen/ FlickrЖенские имена со слабой энергетикойЛия – рождается маленькой и слабой, плохо ест. Девочка предрасположена к вирусным заболеваниям. Капризная и легковозбудимая, неуравновешенная. Окруженная постоянной заботой и опекой родителей, Лия на всю жизнь сохраняет инфантильность. Она вырастает безвольной девушкой, подверженной чужому влиянию. Ей тяжело даются самостоятельные решения. Не умеет сдерживать эмоции, и часто по-детски бурно реагирует на какие-либо события в своей жизни.Лия поздно выходит замуж, поскольку боится покинуть зону комфорта, созданную родителями. Ее беззащитность и беспомощность сначала вызывают у супруга желание заботиться о ней, но со временем начинают раздражать. Перед угрозой потерять семью и благоустроенный быт, Лия может стать более инициативной и решительной. До тех пор, пока не минует угрозе ее благополучию.Зоя – в младенчестве часто страдает от аллергии, дерматита, других кожных заболеваний. Очень любит сладости и выпечку, из-за чего может нарушиться обмен веществ. Взрослая женщина мучается мигренями, предрасположена к легкой депрессии. Она тихая, мечтательная, усидчивая. Может всю жизнь проработать на одной должности, не стремится сделать карьеру, редко добивается чего-то жизни. Быстро устает, не выносит длительного напряжения. К любым поворотам судьбы относится как к неизбежности, смиряется с ними.Если первая влюбленность Зои складывается неудачно, это может наложить отпечаток на ее дальнейшую жизнь. Девушка становится замкнутой, перестает доверять людям, ищет утешение в религии. Повышенная чувствительность может развиться в экстрасенсорные способности. Если она сможет преодолеть робость и неуверенность в себе, есть шансы стать хорошим психологом. Укрепить энергетику Зоя может с помощью медитаций, дыхательных практик, умеренных физических нагрузок, правильного питания.Элла – физически слабая девочка, часто болеющая ангиной, тонзиллитом. В подростковом возрасте подвержена вегетососудистой дистонии. Она очень ранима, чувствительна, сентиментальна. Элла уступчивая, добрая и доверчивая, от чего и страдает. Она нерешительна и внушаема, поддается чужому влиянию, не задумывается о последствиях своих поступков, но не способна на подлость.Постоянно чувствует потребность в нежности, любви, заботе. Ей необходим человек, на которого можно положиться в любой ситуации, способный оградить ее от внешнего мира и создать уютный семейный очаг. Если Элла встретит такого мужчину, она станет прекрасной женой и ласковой матерью. Называть девочку таким именем можно при наличии сильного отчества, которое укрепит ее энергетику.

Источник: www.allwomens.ru/zen