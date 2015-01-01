«Как две сестры»: Равшана Куркова обнаружила сходство своей бабушки с Фридой Кало
Загадочная личность мексиканской художницы Фриды Кало привлекала не только современников. Сегодня картины знаменитой мексиканки, а также её бурная личная жизнь вызывают огромный интерес. Особенно волна увлечения Фридой поднялась после выхода на экраны телефильма о жизни Троцкого, где немалое место было отведено отношениям художницы и революционера.
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Равшана Куркова, перебирая старые семейные фотографии, с удивлением обнаружила, что её бабушка внешне напоминает Фриду Кало. Равшана родом из Узбекистана, так что ничего удивительно, что восточный тип внешности её бабушки в чём-то совпадает с внешностью мексиканки.
Равшана Куркова показала семейные старые фото
Актриса решила поинтересоваться у подписчиков, действительно ли её бабушка похожа на Фриду, или это видит только сама Равшана, обожающая художницу:
Слева моя бабушка Адиба, справа — Фрида. Мне кажется, они реально похожи. Может потому, что я обожаю этих женщин, а может они и вправду выглядят, как сёстры.
instagram.com/rav_shana
Поклонники Равшаны Курковой разделились во мнениях. Большинство согласились, что бабушка актрисы действительно вылитая Фрида:
_terezka_mur_ очень похожи, как две сестры oksana_borzova поразительное сходство dariya_akhbash Я подумала, что фото слева – молодая Фрида viktoria_pukhovskaya Как будто один и тот же человек!!! yulenkaefimova2705 Я думала это одна женщина, как две капли
instagram.com/rav_shana
Ну а часть фолловеров не заметили сходства, которое так поразило Равшану:
olgamelchina Нет, внешне — никакого сходства simplemente_tamara Мельком похожи, начинаешь вглядываться, нет. Форма лица различна, носы разные, глаза разные, скулы разные. Типаж один.
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Источник: www.allwomens.ru/zen