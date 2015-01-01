«Как две сестры»: Равшана Куркова обнаружила сходство своей бабушки с Фридой Кало

Загадочная личность мексиканской художницы Фриды Кало привлекала не только современников. Сегодня картины знаменитой мексиканки, а также её бурная личная жизнь вызывают огромный интерес. Особенно волна увлечения Фридой поднялась после выхода на экраны телефильма о жизни Троцкого, где немалое место было отведено отношениям художницы и революционера.youtube.comРавшана Куркова, перебирая старые семейные фотографии, с удивлением обнаружила, что её бабушка внешне напоминает Фриду Кало. Равшана родом из Узбекистана, так что ничего удивительно, что восточный тип внешности её бабушки в чём-то совпадает с внешностью мексиканки.Равшана Куркова показала семейные старые фотоАктриса решила поинтересоваться у подписчиков, действительно ли её бабушка похожа на Фриду, или это видит только сама Равшана, обожающая художницу:Слева моя бабушка Адиба, справа — Фрида. Мне кажется, они реально похожи. Может потому, что я обожаю этих женщин, а может они и вправду выглядят, как сёстры.instagram.com/rav_shanaПоклонники Равшаны Курковой разделились во мнениях. Большинство согласились, что бабушка актрисы действительно вылитая Фрида:_terezka_mur_ очень похожи, как две сестры oksana_borzova поразительное сходство dariya_akhbash Я подумала, что фото слева – молодая Фрида viktoria_pukhovskaya Как будто один и тот же человек!!! yulenkaefimova2705 Я думала это одна женщина, как две каплиinstagram.com/rav_shanaНу а часть фолловеров не заметили сходства, которое так поразило Равшану:olgamelchina Нет, внешне — никакого сходства simplemente_tamara Мельком похожи, начинаешь вглядываться, нет. Форма лица различна, носы разные, глаза разные, скулы разные. Типаж один.Интересно, друзья, среди ваших друзей и родственников есть копии знаменитостей?«Они от Киркорова»: Анастасия Стоцкая высказалась об отце своих детейБыл ли на самом деле у Анастасии Стоцкой роман с Филиппом Киркоровым, или это был творческий союз, доподлинно неизвестно. Вокруг отношений артистов ходили разные слухи, а сами они очень туманно комментировали свою частную жизнь. Читать далее…

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