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Вещи в технике кроше: модный тренд весна-лето 2019, который восхищает

Andre
Вещи в технике кроше: модный тренд весна-лето 2019, который восхищает
Грядущими весной и летом в моде будут ажурные вещи, выполненные в технике кроше. Вязаные аксессуары и одежда − не винтаж, а горячий тренд будущего сезона.

Что будет модно?

Судя по коллекциям 2019 года, летом будет популярна одежда воздушной фактуры с большим числом сквозных дырок. Такие сумки, накидки на плечи, платья, комбинезоны и юбки предлагают популярные бренды Chloé, Rodarte, 3.1 Phillip Lim, Jil Sander, D&G, Altuzarra. Вязание крючком из категории хенд-мэйда перебралось в мир большой моды.

Иконы стиля

Популярность вещей кроше возвращается из 70-х. В те времена на подиуме появились платья, которые напоминали бабушкины скатерти. Тогдашняя икона стиля Джейн Биркин шокировала журналистов мини ажурной вязки. Вторая знаменитая личность, которая вышла на публику в длинном платье-кроше в пол, это Брижит Бардо.

С чем носить

Изделия, выполненные в технике макраме, обязательно имеют декоративные дырки и крупное плетение. Такие наряды стоит носить поверх одежды. Красиво смотрятся многослойные аутфиты.

Вязаные вещи хорошо гармонируют с купальниками, шортами, короткими сарафанами. Например, тунику удобно надеть возле бассейна в пляжном городе. А если сочетать ажурный верх с бандо и джинсами – то получится повседневный образ для мегаполиса.

Платье-кроше можно носить самостоятельно, даже в офис, если подобрать современный вариант. Наряд в пол с ажурным верхом можно надевать вместе с тонким льняным или хлопчатобумажным пиджаком. Можно вспомнить и аутфит Кейт Миддлтон, герцогиня выбрала красный блейзер Zara и ажурное платье Dolce & Gabanna на 90-летие королевы Великобритании Елизаветы II.

Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Тенденции
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