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Зодиакальные пары, жизнь которых вечный скандал

Andre
Зодиакальные пары, жизнь которых вечный скандал
Gellinger/ Pixabay

Анализ совместимости знаков зодиака порой обманывает ожидания людей. Союз может быть чрезвычайно крепким, однако отношения в нем - далекими от идеальных. Вечные ссоры, претензии друг к другу, обиды... Когда сталкиваются разные темпераменты, необходимо учитывать каждую мелочь. Рассмотрим наиболее яркие примеры таких неоднозначных пар поближе.

Скорпион и Овен

Что известно про эти знаки зодиака? Что оба являются протеже красной планеты - Марса. Управитель наделяет их колоссальной силой, энергией, воинственностью. Вот только проявляется всё это по-разному. Если Овен известен своей импульсивностью, реактивностью действий, направленных во внешний мир, то Скорпион предпочитает копить свои глубокие чувства внутри. Однако сдерживать себя долго он также не может: агрессивная природа Марса требует выхода злой энергии. Поэтому представители знака периодически инициируют мощный взрыв в отношениях, устраивают грандиозный скандал. Масштабы последнего тем больше, чем дольше Скорпионы сдерживали себя. Усугубляет ситуацию также то, что знаки принадлежат разным стихиям: Овен - огню, а Скорпион - воде. В большинстве случаев страдает самооценка Овна, его уверенность в своих силах. Вода просто тушит огонь, лишает энергии. Если же Овен достаточно силен, чтобы сопротивляться яду Скорпиона, то вода превращается в пар. Страсти кипят, сильно накаляются. Как правило, о жизни этих двоих знают все соседи - настолько громко и бурно они выясняют свои отношения. Овен хочет быть лидером, а Скорпион хочет сохранить свою независимость. Скорпион хочет обладать всей полнотой власти, а Овен не приемлет позиции снизу. Это крайне сложное сочетание для образования гармоничного союза. Иногда паре помогает наличие угрозы извне: тогда стороны объединяют свои безграничные силы - и в считанные мгновения уничтожают любого противника. Победить их связку априори невозможно.

Рыбы и Водолей

Здесь причина скандалов лежит на поверхности. Один человек является гиперчувствительным (Рыбы), а второй - абсолютно нейтральным (Водолей). Глубокие эмоции Рыб Водолею не понять: мышление представителя воздушной стихии направлено на достижение каких-то эфемерных целей в будущем. Рыбы же, как правило, живут настоящим. Они будут постоянно требовать от партнера земных знаков внимания. Однако Водолеям не до ласк - они не любят отвлекаться на "пустое". В таких случаях жизнь Рыб летит под откос: водная природа знака при столкновении с сухим холодным воздухом превращается в зыбкий туман. Они отчаянно пытаются вернуть тепло в отношения, вновь обратить пар в любовную воду. Однако жаркие скандалы приводят лишь к еще большей отдаленности Водолеев. Это весьма неустойчивый союз, жизнь в котором напоминает картину Мунка - Крик. В роли главного персонажа зачастую находятся Рыбы. В их внутреннем мире все плывет, бытовое счастье безжалостно размывается...

analogicus/ Pixabay

Стрелец и Телец

Сочетание мутабельных и фиксированных знаков редко заканчивается чем-то конструктивным. Стрельцы - это постоянное преобразование, трансформация. Представители знака жаждут новых приключений, знакомств. Тельцы же выступают полной противоположностью им: консервативные представители земного знака любят тишину и быт насиженного места, семейное уединение. Их интересы находятся в радикальной оппозиции. Да, Стрелец может согреть безразмерным сердцем кого угодно, влюбить в себя одним своим взглядом. Однако выдерживать постоянный темп он ни за что не станет. Представитель огненной стихии нуждается в подпитке своей страсти, которую могут дать только путешествия, выход из зоны комфорта. Но разве можно это доказать изнеженному Тельцу, привыкшему к своему окружению и любимому дивану? Ответ очевиден - спонтанность не для него. Поэтому скандалить знак будет обстоятельно и вкусно. Стрельцы известны своей вздорной натурой, а Тельцы - твердолобым упрямством. Уступать никто из них друг другу не намерен. Разве что со временем они научатся переносить очередную ссору на более подходящее время.

Близнецы и Дева

Казалось бы, у них столько общего: оба знака принадлежат к мутабельному кресту, оба подчиняются Меркурию... Однако их природа противоположна. Представители земной стихии (Девы) слишком сухи и рациональны для жизнерадостных Близнецов. Они привыкли все анализировать, основательно рассчитывать каждую копейку семейного бюджета. У Близнецов же нескончаемое детство в одном месте: представителям воздуха нужны эмоции, поверхностные впечатления, необязательные траты. Близнецы стремятся ко всему неизведанному и новому. Девы же беснуются от этого: им хочется взять все под контроль, остановить этот безумный хаос. Усугубляет обстановку сильный интеллект обоих. Скандалы в их паре будут весьма необычными, продуманными. Каждый сможет предъявить массу аргументированных претензий друг к другу. Это настоящие шахматы, где количество партий ограничено лишь разницей в счете. Если будет выявлено сильное отставание кого-то, то союз меркурианцев окажется под серьезной угрозой. При всей сложности и неординарности отношений, для представителей знаков важен паритет.

Астролог Маша Новик

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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