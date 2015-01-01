Воздушные шары с гелием для вашего праздника
Воздушные шары с гелием – это отличный выбор на любой праздник. С их помощью можно оригинально украсить помещение, фасад здания либо просто дополнить подарок. Такие шары легче воздух, что позволяет им тянуться ввысь. Это объясняется тем, что гелий в 7 раз легче воздуха. К тому же в нем нет запаха, вкуса или цвета. Такой газ полностью безопасен для человека, поэтому можно без опасения заказывать шары из гелия для предстоящего мероприятия.
Разнообразие и особенности
Любой праздник хочется сделать незабываемым, особенным. Сделать это в современном мире совершенно легко. Можно воздушные шарики заказать, которые предлагаются в большом разнообразии. Размеры, дизайн, качество – все это подбирается индивидуально к каждому конкретному клиенту.
Обычный латексный шар, который будет надут гелием, сможет продержаться примерно 12 часов. Потом он начнет постепенно терять форму, опускаться вниз. Это связано с тем, что частицы гелия малы и просачиваются сквозь поры. По желанию клиента шар внутри может быть специально обработан жидким раствором пластика, что позволит ему летать на протяжении 5 дней.
Бывают еще и фольгированные шары, созданные на основе нейлона. Внутри они покрываются специальным полиэтиленом высокой прочности. Клиентам всегда доступны разнообразные декоративные формы.
Что лучше выбрать для праздника.
Большим спросом пользуются шары, созданные в виде цифр или букв. Можно купить изделия разной формы, что позволит создать интересные праздничные композиции. Необходимо просто выразить свои пожелания относительно шариков. Клиенты могут выбрать размер, цвет, форму, композицию. Такие шары станут достойным украшением праздничного зала, комнаты. Они понравятся не только детям, но и взрослым.
В последнее время пользуются спросом ходячие шары, внутри которых находится грузик. В этом случае изделие не сможет взлетать. Шары могут быть созданы в виде различных героев мультфильма, интересных зверушек.
Ассортимент изделий разнообразен и остается только сделать верный выбор. Во время заказа нужно учитывать тематику праздника, возраст того, кому предназначаются шары. Это будет отличный декор, ведь можно из таких небольших изделий создать облако под потолком или услать ими пол, что станет отличным фоном для фотосессии. С помощью шаров часто украшают ту зону помещения, где планируется съемка гостей. Такие небольшие яркие изделия помогут поднять настроение всем посетителям праздника.