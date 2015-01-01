Осуществлена успешная пересадка свиных сердец бабуинам

Большая группа ученых из нескольких институтов в Германии, Швеции, Швейцарии и США пересадила сердца свиней бабуинам и поддерживала в них жизнь в течение длительного периода времени. В своей статье, опубликованной в журнале Nature, ученые описали изменения, которые они внесли в процедуру трансплантации сердца, и насколько хорошо они сработали.Поскольку население в развитых странах постепенно стареет, медицинские службы сталкиваются с растущим числом проблем со здоровьем, среди которых не последнее место занимают повреждения сердца вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.В настоящее время единственным методом лечения таких пациентов является трансплантация. Но с каждым годом желающих — или даже жизненно зависимых от нового сердца — людей все больше. Многие умирают в ожидании донора. Возможно, свиные сердца, пересаженные бабуинам, приживутся и однажды будут способны сохранить жизнь людей.Помощь свиней бабуинамПредыдущие исследования показали, что есть две основные причины, по которым сердца свиней не приживаются у бабуинов: повреждения, которые происходят во время процедуры, и различия в размерах.Ученые выяснили, что обычная процедура сохранения сердца после удаления у животного перед трансплантацией подразумевала погружение его в холодную воду. Однако этот метод повреждает сердечную ткань. Чтобы предотвратить ущерб, ученые периодически закачивали раствор крови, смешанный с питательными веществами и гормонами, и дополнительный кислород. Это позволило сохранить сердце.Также ученые дали бабуинам лекарство, останавливающее рост сердца, и довели кровяное давление до уровня свиного. Объединив различные методы, ученые обнаружили, что смогли продлить жизнь бабуинам. Двое из них прожили три месяца — на протяжении всего исследования — а еще двое жили полгода, прежде чем их усыпили.Думаете, получится? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru