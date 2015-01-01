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Наука и техника
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Осуществлена успешная пересадка свиных сердец бабуинам

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Осуществлена успешная пересадка свиных сердец бабуинам
Большая группа ученых из нескольких институтов в Германии, Швеции, Швейцарии и США пересадила сердца свиней бабуинам и поддерживала в них жизнь в течение длительного периода времени. В своей статье, опубликованной в журнале Nature, ученые описали изменения, которые они внесли в процедуру трансплантации сердца, и насколько хорошо они сработали.

Поскольку население в развитых странах постепенно стареет, медицинские службы сталкиваются с растущим числом проблем со здоровьем, среди которых не последнее место занимают повреждения сердца вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.

В настоящее время единственным методом лечения таких пациентов является трансплантация. Но с каждым годом желающих — или даже жизненно зависимых от нового сердца — людей все больше. Многие умирают в ожидании донора. Возможно, свиные сердца, пересаженные бабуинам, приживутся и однажды будут способны сохранить жизнь людей.

Помощь свиней бабуинам

Предыдущие исследования показали, что есть две основные причины, по которым сердца свиней не приживаются у бабуинов: повреждения, которые происходят во время процедуры, и различия в размерах.

Ученые выяснили, что обычная процедура сохранения сердца после удаления у животного перед трансплантацией подразумевала погружение его в холодную воду. Однако этот метод повреждает сердечную ткань. Чтобы предотвратить ущерб, ученые периодически закачивали раствор крови, смешанный с питательными веществами и гормонами, и дополнительный кислород. Это позволило сохранить сердце.

Также ученые дали бабуинам лекарство, останавливающее рост сердца, и довели кровяное давление до уровня свиного. Объединив различные методы, ученые обнаружили, что смогли продлить жизнь бабуинам. Двое из них прожили три месяца — на протяжении всего исследования — а еще двое жили полгода, прежде чем их усыпили.

Думаете, получится? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru

Теги:Медицина
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