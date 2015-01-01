Qualcomm представила свой первый процессор для ноутбуков

Завершился третий день саммита Qualcomm, в рамках которого компания сделала неожиданный анонс, представив первый в мире процессор, выполненный по 7-нм технологическому процессу, для персональных компьютеров. Чипсет Snapdragon 8cx отличается самой высокой производительностью, способен работать с мощной графикой, обеспечивает длительное время автономной работы и может использоваться в компьютерах под управлением Windows 10.Snapdragon 8cx стал серьезной заявкой на рынке персональных компьютеров. Мобильная платформа оснащена графическим процессором Adreno 680, который в два раза мощнее прошлого поколения. Это позволило добавить поддержку сразу двух внешних мониторов с разрешением 4K. Справляться с «тяжелыми» задачами также помогает сопроцессор Hesagon 650, а под «капотом» у новинки восемь ядер Kryo 495 высокой производительности и 10 МБ кэша третьего уровня.Новая эра процессоровКак отметили в Qualcomm, Snapdragon 8cx по производительности сравним с 15-ваттными процессорами, при этом платформа гораздо более энергоэффективная — на уровне процессоров 7 Вт. В то же время у чипсета Qualcomm есть важное преимущество, поскольку он не только меньше по размеру, но и не требует активного охлаждения.Будущее ноутбуковИз особенностей и характеристик новинки понятно, что это будет идеальный процессор для ноутбуков: энергоэффективен, небольшой, не требует активного охлаждения. Вдобавок к этому платформа поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и SSD NVMe, то есть производители смогут устанавливать твердотельные накопители с самой высокой скоростью чтения и записи. Решение станет одним из лучших для персональных компьютеров на Windows (кто знает, может и встроенный сотовый модуль «завезут»).Помимо этого, Snapdragon 8cx поддерживает быструю зарядку и работу с USB 3.1, которая обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Qualcomm Quick Charge 4+ позволит зарядить компьютер гораздо быстрее, а поддержка голосовых ассистентов вроде Amazon Alexa и Microsoft Cortana поможет автоматизировать часть задач и поручить их автоматике.Что касается работы с приложениями, Qualcomm в данный момент оптимизирует наиболее востребованное ПО среди пользователей, поэтому в скором времени они смогут без проблем перейти на новую платформу. Свою заинтересованность уже высказали некоторые производители ноутбуков (а кто-то уже тестирует прототипы), поэтому первые серийные устройства мы сможем увидеть уже в 2019 году.

Источник: hi-news.ru