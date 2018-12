Boring Company откроет туннель с автономными автомобилями 18 декабря

Давайте сперва плохие новости: Boring Company, принадлежащая Илону Маску, не сможет открыть испытательный туннель под Лос-Анджелесом 10 декабря, как планировала. Но хорошие новости в том, что Маск закрепил «запуск продукта» 18 декабря. И туннель будет наполнен «модифицированными, однако полностью разрешенными на дорогах автономными автомобилями и автоподъемниками». В официальном аккаунте компании в Twitter, впрочем, сообщили, что ей нужно больше времени для работы над этим домом для улитки, намекая на зверушку Илона, которая опережает самые быстрые машины для ведения подземных работ Boring Company.Само мероприятие произойдет через месяц после того, как на станцию O’Leary прорвалась копающая машина компании и, как утверждает Маск, событий будет много больше, чем просто открытие туннеля. Вся идея состоит в том, чтобы продемонстрировать подъемники, способные работать без заминок, а также автотранспорт, который будет мчаться через эти туннели на скорости до 250 км/ч.Илон Маск запускает скоростной туннельBoring Company product launch on Dec 18. More than a tunnel opening. Will include modded but fully road legal autonomous transport cars & ground to tunnel car elevators.— Elon Musk (@elonmusk) 7 декабря 2018 г.Tunnel opening now set for 12/18. Need another few days to finish the snail habitat. More details soon!— The Boring Company (@boringcompany) 6 декабря 2018 г.Как сообщал Маск в марте, Boring Company будет заниматься общественным транспортом, а перевозкой автомобилей — несколько позже. По концепции компании, скоростная транспортная система будет соединять множество отдельных станций (размером с одно парковочное место) и будет осуществлять точечную доставку пассажиров. Впрочем, как получится на самом деле — сможем увидеть в самое ближайшее время.Прокатимся с ветерком? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru