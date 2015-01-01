Мода среди детей

Костюмы. Костюмы делятся на подвиды, такие как:



«Животный» стиль. Такой вариант моды является очень популярным. Детей до года одевают в костюмы, яркой расцветки, у которых на капюшоне есть ушки, а сзади – маленький хвостик. К такой моде сложно остаться равнодушным. Такой стиль зародился уже давно, но особой популярности начал приобретать относительно недавно. В этом стиле очень популярны кигуруми для мальчиков - костюмы в виде животных и героев, покрывающие все тело.



Военный стиль. Особой популярности начинает набирать стиль, в который входят военные элементы. Это может быть что угодно, как целый костюм, так и куртки, а для девочек это могут быть сарафаны.



Стиль логотипов. Раньше абсолютно модным считалось, если логотипы нашивались исключительно на элементы молодёжной одежды; с недавнего времени этот «бум» прогремел и среди детской моды

Очки. На просторах интернета всё чаще появляются фото детей в солнцезащитных очка, которые в дополнении с модной причёской, зрительно делают старше.

Причёски. Как и говорилось выше, тенденция моды на детскую причёску продвигается с такой же скоростью, как и мода на молодёжную причёску. Маленькие девочки и мальчики, заплетённые искусными мастерами, зрительно внушают окружающим то, что они старше своего возраста.

Смокинги и деловые костюмы. Маленьких детей на ровне с взрослыми одевают в смокинги и деловые дамские костюмы, которые словно кричат: «Я вырос и готов к роботе».

Мода безудержно идёт вперёд. Казалось бы, всего несколько недель назад все поголовно ходили в одинаковых штанах или футболках модного производителя, а теперь это считается «не модным». Однако, не нужно забывать, что мода продвигается вперёд не только на стили одежды для молодёжи, но и для маленьких детей.Сейчас в сети частенько встречаются милые фотографии мам со своими детками или завораживающие фотографии всей семьи, которые, например, оделись в одинаковы костюмы.Дети в модных костюмах появляются не только на просторах интернета со своими родителями, но и можно заметить, что тенденция на детскую моду начинает проявляться и на больших показах мод. Фотографии детей всё чаще появляются на обложках популярных журналов.Так что же сейчас модно среди такой непривычной моды как детская? Вот несколько видов стилей:Мода безудержно идёт вперёд. Главное это успевать за ней. Однако детские стили одежды всегда будут более, чем просто популярны, потому что дети в любом стиле одежды смотрятся мило и притягивают взгляды окружающих, даже если такая одежда «вышла из моды».