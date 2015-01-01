Плиссировка зимой: Как носить модные юбки и платья со складками в холода

ПлатьеЕсли вы не любите бархат, блестки на ткани и пайетки, то можно обратить внимание на романтичные платья в мелкую складку. Цветовая гамма может быть любой, главное, чтобы оттенок был к лицу.Можно выбрать классические модели с верхом из теплой ткани и более тонкой юбкой или шерстяные модели, где плиссированный низ выполняет функцию декора.Юбки миди из кожиСамый практичный вариант для холодов – юбка плиссе из кожи. Сочетайте низ с объемным верхом: вязаными свитерами, кардиганами, высокими сапогами на каблуках и пальто-оверсайз.Блестящая юбкаРоскошный вариант, и не только для вечерних выходов. Люрекс ярко смотрится зимой с пиджаками, полуверами и белыми рубашками. Идеальное сочетание – обувь на каблуке с заостренным мыском. Главное правило – не комбинируйте больше 2-х вещей с люрексом в одной аутфите.Нюдовая тематикаЧтобы не отвлекать внимание от нежной цветовой гаммы нижней части аутфита, выбирайте более темный верх. Черный пиджак хорошо сочетается с молочной юбкой в пол. Можно создать тотал лук в едином цвете. Плиссе не потеряется на фоне вязаного объемного свитера.Нейтральный оттенок тропического персика (как на примерах ниже) юбки отлично смотрится как с темным, так и светлым верхом. Выбирайте серую короткую шубку с сапогами на плоском ходу или темно-зеленое пальто с черными ботинками на каблуке.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen